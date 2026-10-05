1,400 artistas guanajuatenses participan en el Festival Cervantino 2026

Guanajuato, Gto.- Un total de 1,400 artistas guanajuatenses participan en 34 proyectos y presentaciones dentro de la programación oficial de la edición 54 del Festival Internacional Cervantino, informó la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo durante la emisión de Conectando con la Gente.

En el programa participaron también la secretaria de Cultura, Lizeth Galván Cortés; la coreógrafa y directora de la Compañía de Danza Experimental Lola Lince, Lola Lince; y el artista visual guanajuatense Andrés Gutiérrez.

La gobernadora recordó que el sábado pasado se inauguró la edición 54 del Festival Internacional Cervantino en la Alhóndiga de Granaditas, con la presentación de Mike Patton y su espectáculo Mondo Cane.

Libia Dennise señaló que “La Fiesta del Espíritu” nació en las plazas y calles de Guanajuato, por lo que consideró que los artistas locales deben mantener una participación importante dentro del Festival.

En esta edición participan 3 mil 325 artistas de 29 países y de 20 estados de la República, de los cuales 1,400 son guanajuatenses.

Cuatro ejes para la participación de artistas guanajuatenses

La secretaria de Cultura explicó que el Gobierno de la Gente impulsa la presencia de los artistas locales en el Cervantino mediante cuatro ejes.

El primero contempla 21 proyectos de artistas independientes, compañías e instituciones culturales con presencia en los principales escenarios del Festival.

Entre ellos se encuentran Vientos Musicales con Denis Gutiérrez; la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato; la Banda de Música del Estado de Guanajuato; el Coro del Teatro del Bicentenario; la Orquesta Sinfónica Juvenil Vientos Musicales; Physical Momentum; la Compañía de Danza Experimental Lola Lince; Ojo Negro; Ensamble A Tempo; Vladimir Ibarra; MUSHAMUKAS; Sociedad de Impro Brutal; el Teatro Universitario; el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato; Anticuario Teatro; Moebius Teatro Clown; la Compañía Teatral de la Heroica Ciudad de Pedrones; la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas y Recorridos Literarios.

Esta programación, señaló Lizeth Galván, refleja la calidad y diversidad del talento profesional de Guanajuato.

Proyecto Ruelas reúne a agrupaciones comunitarias

El segundo eje corresponde al Proyecto Ruelas, donde participan agrupaciones comunitarias y el Sistema Penitenciario, con funciones en la Plaza de San Roque y en la plataforma de TV4.

En este apartado participan cuatro proyectos: Grupo de Teatro Comunitario de San Ignacio, Soy del Puño Colectivo de Teatro Comunitario, Teatro Comunitario Cabras y Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato.

El tercer eje es El Escenario de la Gente, que contempla nueve presentaciones con agrupaciones provenientes de 15 municipios, también en la Plaza de San Roque.

La secretaria de Cultura destacó que este espacio es donde comenzó el Cervantino y que permite mostrar la riqueza artística de las distintas regiones del estado.

Más de 600 artistas participarán en pasacalle

El cuarto eje corresponde a los Pasacalles: Identidad Viva: Danza y tradición guanajuatense.

Se trata de un gran pasacalle con más de 600 artistas provenientes de 17 municipios, quienes llevarán música, danza y tradiciones a las calles del Cervantino.

La actividad busca mostrar la identidad y diversidad cultural de Guanajuato mediante una convivencia familiar.

Artistas destacan participación en el Cervantino

Durante Conectando con la Gente, Lola Lince, referente nacional de la danza contemporánea, señaló que participar en el Festival Internacional Cervantino representa una oportunidad para compartir su trabajo con el público.

Por su parte, el artista visual guanajuatense Andrés Gutiérrez agradeció la invitación para participar en el Festival con su exposición La Tierra que Dejamos, presentada en el Museo del Pueblo.

Gutiérrez señaló que en esta obra habla de los orígenes y que a través del diseño se ha expresado artísticamente.

Preparan homenajes a José Alfredo Jiménez y María Grever

La edición 54 del Festival Internacional Cervantino también contempla homenajes a dos figuras de la música mexicana vinculadas con Guanajuato: José Alfredo Jiménez y María Grever.

El homenaje a José Alfredo Jiménez, por el centenario de su natalicio, se realizará el 15 de octubre en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

Participarán el tenor Arturo Chacón Cruz y el Mariachi Gama 1000, con canciones del compositor nacido en Dolores Hidalgo, entre ellas Caminos de Guanajuato y El Rey.

Mientras que el homenaje al legado de María Grever, por su 75 aniversario luctuoso, se realizará el 10 de octubre en el Auditorio del Estado.

La voz principal será Denise Gutiérrez, quien estará acompañada por la Orquesta Sinfónica Juvenil Vientos Musicales y el Coro de Comonfort. Entre las canciones contempladas se encuentran Júrame y Alma mía.

La gobernadora invitó a participar en las actividades del Cervantino durante los 16 días de programación de “La Fiesta del Espíritu”.