Manuel Doblado conmemorará el Día Escolar de la No Violencia y la Paz

Manuel Doblado, Guanajuato.- En el marco del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se conmemora el próximo 30 de enero, la Dirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia lanzó una convocatoria dirigida a estudiantes, artistas locales, colectivos y público en general para participar en una muestra de murales conmemorativos.

El objetivo de esta iniciativa es promover, a través del arte urbano, una cultura de paz, respeto y convivencia armónica, fomentando la reflexión social sobre valores fundamentales que contribuyan a la construcción de comunidades más justas y seguras.

De acuerdo con la convocatoria, los murales deberán abordar alguno o varios de los siguientes temas centrales:

La paz en la comunidad

La justicia social

La resolución pacífica de conflictos

La igualdad de género y los derechos humanos

La promoción de la diversidad y la inclusión

La protección del medio ambiente como parte de la paz

El empoderamiento juvenil y la paz

Asimismo, se establece que las obras deberán incluir símbolos, metáforas visuales y citas de figuras históricas que promuevan estos valores universales, con el fin de fortalecer el mensaje y generar un mayor impacto entre la población.

La Dirección de Prevención Social destacó que esta muestra busca brindar un espacio de expresión artística y participación ciudadana, especialmente para niñas, niños y jóvenes, reconociendo al arte como una herramienta poderosa para la prevención de la violencia y la promoción de la paz.

Las personas interesadas podrán consultar las bases y requisitos de participación a través de los canales oficiales de la dependencia, e integrarse a esta actividad conmemorativa que busca transformar los espacios públicos en lienzos de conciencia social y esperanza.