Manuel Doblado busca agilizar apoyos a productores afectados por inundaciones

Manuel Doblado, Guanajuato.- Con el compromiso de no dejar solos a los agricultores que resultaron afectados por las recientes inundaciones, el municipio de Manuel Doblado trabaja para agilizar la entrega de apoyos económicos y materiales destinados a la recuperación del campo, así lo informó Ana Cristina Barajas, directora de Desarrollo Rural.

La funcionaria informó que, tras cuantificar las hectáreas siniestradas, el Ayuntamiento ha convocado a los ejidatarios para registrar los daños y elaborar los reportes oficiales que serán enviados a la Secretaría del Campo, con el fin de gestionar los apoyos correspondientes.

“Lo que hicimos fue convocar a cada uno de los ejidatarios para que ellos hicieran el conteo de cuántas hectáreas fueron afectadas y tener ese dato aquí en la Dirección. Posteriormente se hace un reporte de siniestro que se manda a Secretaría del Campo para los próximos apoyos”, explicó Barajas.

La funcionaria reconoció que en muchas parcelas la pérdida fue total. “Era muy triste ver que no podían recuperar nada porque estaba totalmente inundado”, señaló. Por ello, el gobierno municipal busca que cada productor reciba una compensación económica, a fin de aliviar parte de las pérdidas sufridas.

Aunque el monto no cubre completamente los costos de producción, Barajas destacó que el objetivo es incluir al mayor número posible de hectáreas en el registro, para que los productores obtengan un apoyo más significativo.

“Sabemos que no es mucho, ni siquiera la mitad de lo invertido, pero queremos que el apoyo llegue a más personas y que se note el respaldo del municipio hacia su gente del campo”, agregó.

La directora subrayó que, a diferencia del año pasado —cuando los apoyos tardaron varios meses en liberarse—, la nueva administración busca acelerar los procesos para que los recursos estén disponibles a más tardar en enero.

“Queremos que sea más rápido y más ágil. Estamos en una administración nueva y nuestro objetivo es dar seguimiento de inmediato para que los apoyos salgan lo antes posible, porque sabemos que los productores necesitan recuperarse pronto”, concluyó.

Con estas acciones, el municipio de Manuel Doblado reafirma su compromiso con el campo y con las familias que dependen de él, buscando no solo compensar las pérdidas, sino también fortalecer la recuperación productiva de la región.