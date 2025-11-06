IMSS Guanajuato refuerza vacunación invernal contra influenza, COVID-19 y neumococo

Guanajuato.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato informa que del 13 de octubre del presente año y hasta el 3 de abril de 2026, participa en la “Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal”, con el objetivo de proteger a la población contra enfermedades como influenza, COVID-19 y neumococo para prevenir contagios y/o evitar complicaciones por dichos padecimientos.

El Instituto en el estado aplicará al grupo blanco, es decir, en menores de 5 años y mayores y en población de riesgo: embarazadas, personal de salud, personas con diabetes mellitus, obesidad, cáncer o enfermedad renal crónica, entre otras. En relación con la vacuna contra la COVID-19 se tiene la marca Pfizer y Moderna, las cuales se puede aplicar desde los 6 meses de edad.

“Trabajamos en esta campaña para garantizar el acceso universal a los servicios de salud para la población fortaleciendo la cobertura oportuna de vacunación. El objetivo es prevenir infecciones y complicaciones clínicas causadas por estas enfermedades”, comentó el coordinador estatal de Salud Pública del IMSS, doctor Ángel Arnulfo Vargas Morales.

Agregó que la vacunación se está llevando a cabo en las unidades médicas del Instituto, pero a la par se llevan acciones a centros laborales y escolares de nivel medio superior y superior del sistema educativo público, por lo que pidió a las y los representantes de estas organizaciones a que se acerquen al Instituto para mayor información sobre las visitas programadas que se están realizando.

Para concluir, agregó que también se está aplicando vacuna contra enfermedades invasivas causadas por neumococo, por lo que es importante que la población acuda a las unidades del IMSS para recibir dicha protección y completar sus Esquemas Básico de Vacunación.