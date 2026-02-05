Jueves de locos en la capital: accidentes en Pozuelos y Marfil

Guanajuato, Guanajuato.- Al caos provocado por los semáforos en el sur de la ciudad se agregó el generado por tres accidentes registrados en el centro histórico. Un motociclista resultó lesionado y miles de habitantes sufrieron las secuelas de los percances.

Los primeros dos accidentes ocurrieron por la mañana. Primero, en Pozuelos, donde un autobús chocó contra un automóvil. Fue un “arrimón” lateral cuando ambos vehículos circulaban por la glorieta cervantina y se disponían a entrar al túnel El Barretero. El bus, usado para el transporte de personal, alcanzó en el costado izquierdo al coche. No hubo reporte de lesionados, pero se afectó el acceso a la zona de Embajadoras, donde hay varias escuelas.

El otro fue el Marfil, cerca de la zona de exhaciendas. Un motociclista resultó lesionado tras chocar con otro auto. Según testigos, el conductor de la motocicleta iba a exceso de velocidad y no portaba casco de seguridad. El motociclista se llevó la peor parte y debió recibir atención médica.

El tercer accidente se registró cerca de la glorieta El Laurel, en el que un motociclista atropelló a un hombre, el mismo presento lesiones y también fue trasladado a un hospital. Es de las zonas donde usuarios sí quieren semáforos, pero estos siguen con luces intermitentes.

En ambos casos, elementos de la Policía Municipal delimitaron el lugar para evitar otro percance.

Es el tercero en los días más recientes en los que participan motociclistas, pues antier derrapó otro en el tramo Pastita Mogote de la carretera Panorámica.

La Cruz Roja Mexicana llegó al lugar para brindar asistencia médica. Se generó un caos vial por ser por la mañana. A este accidente se sumó otro ocurrido en la carretera Panorámica, cerca de la Unidad de Minas de la Universidad de Guanajuato,