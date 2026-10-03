Magistrada de TEEG rinde informe; emitió 220 sentencias político-electorales

Guanajuato, Guanajuato.- Una justicia electoral que salga de los expedientes para encontrarse con las personas; que sea comprensible, cercana e igualitaria. Esa fue la visión que marcó la gestión de la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), Yari Zapata López quien rindió su segundo y último Informe de Labores al frente de la institución.

Durante su mensaje, destacó que fortalecer la democracia requiere instituciones sólidas, pero también capaces de escuchar, explicar su función y responder a las necesidades de la población.

“La justicia electoral debe ser comprensible, accesible y cercana. Y debe estar al alcance de todas las personas, sin importar su condición, su origen, género, edad o el lugar donde viven, ese es el Tribunal que hemos buscado construir”, expresó.

Un Tribunal que salió al encuentro de la ciudadanía

Uno de los ejes que distinguió su presidencia fue llevar al TEEG fuera de sus instalaciones para generar una relación más directa con la sociedad.

A través del programa AcercaTEEG, las jornadas por el 31 aniversario del Tribunal, la participación en la Feria Nacional del Libro de León, la exposición itinerante Mujeres y Democracia, la entrega de Stickers Sororas, así como charlas, talleres y conferencias, se tuvo presencia en 26 municipios del estado. Un hecho histórico, ya que, por primera vez en 30 años como organismo autónomo, se visitaron plazas públicas, jardines, institutos de las mujeres, preparatorias, CECyTEs, CONALEPs, museos y centros culturales; lugares que se convirtieron en espacios para conversar con la ciudadanía sobre sus derechos político-electorales, participación de las mujeres y democracia.

Esta cercanía también se trasladó al entorno digital. Durante la gestión se explicó el trabajo jurisdiccional mediante infografías, spots, reels, podcast y contenidos breves y sencillos, con el propósito de que más personas pudieran conocer y comprender la labor de la institución.

Sentencias sólidas para proteger derechos

La cercanía estuvo acompañada por resultados en la función principal del Tribunal: resolver controversias y proteger los derechos político-electorales.

En el periodo comprendido del Informe se emitieron 220 sentencias de las cuales el 93.64 por ciento permanecieron firmes. Y en lo que va de 2026, las sentencias registraron una efectividad del 100 por ciento.

Detrás de estos números se encuentra una responsabilidad mayor: resolver con independencia, rigor y una visión de derechos humanos, reconociendo que detrás de cada expediente existen personas que merecen ser escuchadas y protegidas. Asimismo, implica reconocer lo que funciona y aquello que se debe mejorar.

La primera mujer en presidir el TEEG

El Informe también tuvo un significado histórico. La magistrada recordó que durante su periodo tuvo la oportunidad y responsabilidad de convertirse en la primera mujer en presidir el Tribunal en 2021, cargo en el que decidió hacer efectivo el mandato constitucional de justicia abierta, mediante la difusión de las sentencias de forma clara y a través de diferentes tipos de contenidos y canales.

La igualdad fue otro de los énfasis de su gestión. Enfatizó que alcanzar una representación numérica equilibrada no significa que la paridad esté conseguida, pues ésta también requiere que las mujeres puedan participar, decidir y ejercer responsabilidades públicas libres de violencia y discriminación.

Como presidenta también del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato, impulsó charlas, talleres y paneles, además de nuevas formas de comunicación y expresión como el mural Reivindicación (ubicado en las instalaciones del TEEG), la exposición itinerante Mujeres y Democracia y las Stickers Sororas, para generar redes y promover la participación de más mujeres en la vida pública.

La igualdad también se construye desde dentro

Zapata López destacó que la transformación institucional debía comenzar también al interior del TEEG.

Durante el periodo informado se promovieron acciones con perspectiva de género, sensibilización sobre igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres; contenidos sobre nuevas masculinidades; medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal; así como permisos y licencias para atender necesidades familiares, de salud y cuidados.

“Las instituciones también se construyen en lo cotidiano. En la forma en que cuidamos a las personas. En cómo reconocemos su trabajo. Y en las condiciones que generamos para que puedan desempeñarlo dignamente”, afirmó.

La vinculación con otras instituciones también formó parte de esta visión. Durante su gestión se suscribieron convenios con instituciones estatales, educativas y organismos públicos, además de concretarse la entrega del nuevo edificio del Tribunal.

Conectar para fortalecer la democracia

Al concluir su informe, la magistrada señaló como uno de los retos para el Tribunal es mantener una comunicación creativa y accesible que permita a la sociedad guanajuatense conocer qué hace y cómo puede acudir a él.

Su mensaje final retomó uno de los principios que definieron su gestión: conectar. Conectar a la ciudadanía con sus derechos; a las mujeres con otras mujeres; a las instituciones entre sí; y a la justicia electoral con las personas a quienes sirve.

Como primera mujer en encabezar el TEEG, uno de los desafíos para la democracia sigue siendo que los espacios abiertos para las mujeres no se cierren.

“La paridad no puede entenderse como un punto de llegada sino como una herramienta para transformar la democracia y que cuando más mujeres participamos en las decisiones públicas también se amplían nuestras voces, experiencias y realidades”.

Con ello, cierra una etapa al frente del Tribunal agradeciendo a quienes han formado parte de la institución y refrendando una idea que atravesó su Informe de Labores: una justicia electoral que conecta es una justicia que escucha, se acerca y pone a las personas en el centro.

Por su parte, en su mensaje de bienvenida, el magistrado del TEEG y titular de la Tercera Ponencia, Pablo Roberto Sharpe Calzada, mencionó que las instituciones no solo deben cumplir con sus funciones, sino también explicar qué hacen. Señaló que, muchas veces, el trabajo del Tribunal ocurre lejos de los reflectores, debido a que se trata de una labor técnica cuyas consecuencias recaen directamente en las personas.

Asimismo, reconoció la seriedad y dedicación con las que la magistrada condujo la Presidencia, así como su disposición para construir acuerdos.

Por su parte, el secretario de gobierno Jorge Daniel Jiménez Lona, en representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo; mencionó que el Tribunal ha cumplido con dignidad y eficacia, consolidándolo en la ruta permanente de la construcción democrática.

La presidenta del Poder Judicial, Alma Delia Camacho Patlán destacó que el Tribunal ha materializado proyectos orientados a brindar un mejor servicio y a mantenerse a la vanguardia en la impartición de justicia accesible.

Por su parte, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Karol Jared González Márquez, expresó que el Informe es mucho más que cifras, son personas, esfuerzos, preparación y responsabilidad con la democracia con las y los guanajuatenses. Reconoció el trabajo realizado durante el periodo de la magistrada y una oportunidad con refrendar el compromiso con una democracia donde prevalezcan el respeto, legalidad y justicia.

Al Informe asistieron titulares de autoridades electorales locales, de organismos autónomos, magistraturas electorales de tribunales de la República, senadoras, integrantes del Observatorio de Participación Política de las mujeres, comunidad docente, administrativa y estudiantil de universidad, Integrantes del Consejo Estatal de Archivo, personal del TEEG y medios de comunicación.