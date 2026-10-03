Dan prisión preventiva a hombre por atacar a su madre con un martillo

San Diego de la Unión, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) obtuvo la vinculación a proceso penal en contra de ROBERTO “N”, quien permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, como presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa cometido en agravio de su progenitora.

El trabajo de investigación a cargo de la Fiscalía Regional D permitió aportar las pruebas contundentes ante la autoridad judicial, tras un violento suceso registrado el pasado 24 de septiembre de 2026 en el municipio de San Diego de la Unión.

De acuerdo con la indagatoria ministerial, los acontecimientos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas al interior de un domicilio familiar. La agresión se desencadenó cuando la víctima se opuso a que el hoy imputado sustrajera diversos objetos de la vivienda.

Ante la negativa, ROBERTO “N” reaccionó de manera violenta, amenazó a su madre y la golpeó severamente en la cabeza utilizando un martillo, agresión que provocó que la víctima cayera al suelo herida de gravedad. Tras el ataque, y en presencia de su hermano, el agresor manifestó haber terminado con la vida de su madre antes de huir de la escena.

Elementos de Seguridad Pública Municipal lograron detener al sospechoso, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de forma inmediata.

En la audiencia inicial, el Juez de Control calificó como legal la detención realizada por los primeros respondientes. Tras evaluar los datos de prueba presentados por los agentes especializados de esta representación social, la autoridad judicial dictó el auto de vinculación a proceso penal en contra de ROBERTO “N”.

Asimismo, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el desarrollo del juicio y estableció el plazo legal aplicable para el cierre de la investigación complementaria.