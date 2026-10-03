Exhiben otra momia de Guanajuato en 3D en Asamblea Nacional de Ciudades Patrimonio

Querétaro, Querétaro.– La presidenta municipal de esta capital y presidenta de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, A.C., Samantha Smith, encabezó la Asamblea General de la organización. Participaron presidentas y presidentes municipales, representantes de las ciudades integrantes, especialistas y autoridades para fortalecer la coordinación y el intercambio de buenas prácticas en materia de conservación, protección y promoción del patrimonio.

Como invitado especial, la Asamblea contó con la presencia de Chen Daojiang, Embajador de la República Popular China en México, en un encuentro que permitió estrechar vínculos y compartir perspectivas en torno a la preservación del patrimonio cultural.

Durante los trabajos de la Asamblea se presentó la postulación de Miguel Ángel Varela Pinedo, presidente municipal de Zacatecas, para integrar una fórmula junto con Raymundo Chagoya Villanueva, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, con miras a encabezar la Asociación en su siguiente periodo.

En este marco, también se anunció que Guanajuato Capital será sede, en diciembre, de una premiación dedicada a reconocer a ciudades y personas que trabajan por la preservación del patrimonio, como parte de las conmemoraciones por el 285 aniversario del otorgamiento del título de ciudad y el 38 aniversario de la inscripción de la Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Uno de los ejes centrales de la Asamblea fue el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las ciudades patrimonio, con la finalidad de fortalecer las acciones de conservación y cuidado de sus centros históricos y sitios de valor cultural.

Entre los temas presentados destacaron las acciones de conservación y restauración que se realizan en el Perímetro A del Centro Histórico de la Ciudad de México, así como las Jornadas del Patrimonio Cultural de Puebla, experiencias que contribuyen al intercambio de conocimientos y a la construcción de estrategias comunes entre las ciudades.

En el marco de la visita a Querétaro también se llevó a cabo la inauguración del Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2026, espacio destinado a mostrar la riqueza histórica, cultural y turística de las ciudades mexicanas reconocidas por la UNESCO.

La inauguración contó con la presencia de representantes diplomáticos de Turquía, España, Portugal, Azerbaiyán y Kazajistán.

En el encuentro, Samantha mostró una experiencia 3D de las Momias de Guanajuato, además de la presencia de artesanas, artesanos y una estudiantina, quienes compartieron con las y los asistentes parte de la riqueza cultural, artística, histórica y turística que distingue a la Capital del estado.

Posterior a la inauguración se realizó un conversatorio en el que Eduardo de la Madrid compartió reflexiones sobre el equilibrio entre la conservación del patrimonio y la creación de experiencias para el turismo.

Durante este espacio se abordó la importancia de generar experiencias turísticas que contribuyan a la promoción y al desarrollo económico de las ciudades, al mismo tiempo que respeten su identidad, su historia y su patrimonio.