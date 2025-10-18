Deja Daniel Lara la Dirección Jurídica de la capital

La presidenta municipal, Samantha Smith, anunció que fue “por motivos personales”

Velio Ortega18 octubre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- La presidenta municipal, Samantha Smith, anunció que Daniel Lara deja de desempeñarse como Director Jurídico del Gobierno Municipal de Guanajuato.

En un mensaje difundido en redes digitales, escribió:

“Su trabajo, compromiso y profesionalismo fueron pieza clave para fortalecer la certeza legal y la transparencia en las decisiones de este gobierno. Daniel concluye esta etapa por motivos personales, con todo mi reconocimiento y los mejores deseos para sus nuevos proyectos. En nombre del Gobierno Municipal de Guanajuato, gracias por tu dedicación y por contribuir a construir un Guanajuato fuerte y honesto”.

Hasta el momento la alcaldesa no ha dado a conocer quién lo suple o si deja a alguna persona encargada de despacho.

Velio Ortega18 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información