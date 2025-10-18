Deja Daniel Lara la Dirección Jurídica de la capital

Guanajuato, Guanajuato.- La presidenta municipal, Samantha Smith, anunció que Daniel Lara deja de desempeñarse como Director Jurídico del Gobierno Municipal de Guanajuato.

En un mensaje difundido en redes digitales, escribió:

“Su trabajo, compromiso y profesionalismo fueron pieza clave para fortalecer la certeza legal y la transparencia en las decisiones de este gobierno. Daniel concluye esta etapa por motivos personales, con todo mi reconocimiento y los mejores deseos para sus nuevos proyectos. En nombre del Gobierno Municipal de Guanajuato, gracias por tu dedicación y por contribuir a construir un Guanajuato fuerte y honesto”.

Hasta el momento la alcaldesa no ha dado a conocer quién lo suple o si deja a alguna persona encargada de despacho.