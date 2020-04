Maestra jubilada denuncia a personal de Bancomer por “robo”

Irapuato, Guanajuato.- Hace un par de días alrededor de las 10:30 de la mañana María acudió con su mama Julieta una señora de 63 años a la sucursal de Bancomer (BBVA) que se encuentra en el fraccionamiento campestre en Irapuato, al llegar al banco María se quedó en el auto ya que solo debe de entrar él cuenta habiente, en ese momento su mamá entro, hizo un retiro y salió del banco.

A lo que la señora Julieta le comento a María “la cajera forzosamente quería venderme un seguro, yo lo rechacé, tomé mi dinero y me salí”.

Al momento de llegar a casa madre e hija contaron el dinero y ahí se dieron cuenta que les faltaban 3 mil pesos.

Cabe destacar que la señora Julieta es pensionada, no escucha bien, es una señora de la tercera edad, tiene diversas enfermedades y lo que percibe es para consultas, medicamentos y sus gastos.

Posteriormente fueron a poner la denuncia y nunca las atendieron en la sucursal solo obtuvieron la respuesta irónica de la encargada la cual sólo sonrió y dijo “yo soy la encargada de cajas y las cajeras no me reportaron nada, no pueden pasar con ejecutivo pues ellos no atienden esto.”

La irapuatense solo quiere denunciar este tipo de actos ya que lo único que le genero todo el problema fue mucho coraje al ver como esas “cajeras y cajeros” abusan de la gente más vulnerable, personas con problemas de oído, que no saben leer, que no saben escribir, personas de la tercera edad.

“¡Cuídense de las cajeras, ya que uno piensa que los ladrones están afuera, cuando en realidad están dentro!” concluyó.