Maestra consigue que todos sus alumnos de primaria aprendan a leer y escribir

San Felipe, Guanajuato.- La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) reconoce el trabajo de la maestra Eva Guadalupe Grimaldo Méndez, docente unitaria de la primaria Juan Escutia, en la comunidad Barranca de Loma Alta, quien logró que la totalidad de sus estudiantes, de primero a sexto grado, alcanzaran la alfabetización fundamental, tras un proceso pedagógico que inició con fuertes rezagos y retos significativos.

Este logro es un ejemplo sólido de cómo la evaluación precisa, la priorización de aprendizajes esenciales y una práctica docente perseverante pueden transformar el rumbo académico de niñas y niños que viven en contextos rurales de alta complejidad.

Desde el inicio del ciclo 2024-2025, la maestra Eva se enfrentó a un panorama desafiante: estudiantes de grados superiores con dificultades marcadas para leer; niñas y niños de primer grado que no reconocían su nombre, no habían cursado preescolar y no podían sostener un lápiz; además de la escasez de recursos materiales y una convivencia escolar impactada por la desigualdad en los aprendizajes.

Ante este escenario, la docente decidió comenzar desde lo más básico: conocer a profundidad a su grupo, evaluar cada caso, organizar prioridades y planificar con claridad. Su propósito fue asegurar aprendizajes fundamentales, sin dispersarse en cubrir contenidos que no respondieran a las necesidades reales de sus estudiantes.

Con base en la evaluación diagnóstica inicial, reorganizó su práctica para enfocarse en la lectura y escritura como ejes transversales. Dejó de lado la presión por “abarcar todo” y centró su esfuerzo en la conciencia fonológica, la relación sonido–letra, la lectura guiada y autónoma, y la escritura gradual con sentido.

Para enriquecer este proceso, utilizó el programa analítico, el Programa de Mejora Continua y referentes de proyectos que permitieron que la lectura se convirtiera en una actividad cotidiana, significativa y disfrutable. “Prioricé lo esencial, planifiqué paso a paso y me apoyé en cada pequeño avance de mis alumnos… perseveré”, relató la maestra.

Uno de los puntos clave en su estrategia fue convertir el modelo multigrado en una fortaleza. En lugar de verlo como una limitación, aprovechó la convivencia entre estudiantes de distintas edades para fomentar la tutoría entre pares. Los mayores modelaron prácticas de lectura y escritura a los más pequeños, y se generaron espacios de colaboración que fortalecieron la confianza y propiciaron avances colectivos.

La convivencia dejó de ser un reto y se transformó en un recurso formativo que hizo posible que cada niña y niño progresara desde su punto de partida, en un ambiente de apoyo mutuo.

A las exigencias académicas se sumaron las condiciones del entorno. La comunidad de Barranca de Loma Alta, de difícil acceso y con servicios limitados, enfrenta cortes frecuentes de energía durante las lluvias. Aun así, la maestra Eva mantuvo una rutina pedagógica constante, asegurando prácticas diarias de lectura y escritura incluso con recursos mínimos. Para ella, el compromiso docente comienza con la empatía: “Es importante reconocer nuestro trabajo, tener empatía con nosotros mismos y valorar cada avance que logramos junto a nuestras alumnas y alumnos”.

El Delegado Regional I de la SEG, Armando Rangel Hernández, destacó que los avances logrados por la maestra Eva representan una transformación profunda para la comunidad. “Leer y escribir transforma vidas. En una de las comunidades más alejadas del estado, todos los estudiantes de la maestra Eva leen y escriben adecuadamente. Ese es un logro extraordinario y profundamente significativo”, afirmó. Subrayó además que la alfabetización fortalece la convivencia, la expresión, la confianza personal y la capacidad de comprender y transformar el entorno.

El trabajo de la maestra, además, comenzó a replicarse después de que compartió su experiencia con docentes de toda la región I en un reciente encuentro. Su testimonio motivó a maestras y maestros que enfrentan retos similares y que vieron en su proceso una guía aplicable y esperanzadora. “Confíen en el proceso, sean pacientes y trabajen por las niñas y los niños. Los frutos llegan y son motivo de orgullo”, expresó la docente Eva.

La historia de la maestra Eva confirma la relevancia de fortalecer la formación docente, acompañar de manera cercana a las escuelas multigrado y consolidar las políticas estatales enfocadas en los aprendizajes fundamentales, especialmente la alfabetización inicial. La Secretaría de Educación de Guanajuato reitera su compromiso de seguir impulsando acciones que apoyen y reconozcan a las y los docentes que, como ella, garantizan que cada niña y niño ejerza su derecho a leer, escribir y expresarse con libertad.