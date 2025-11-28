Guanajuato impulsará el emprendimiento digital

Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó, por unanimidad de votos, reformas a la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios con el objeto de fortalecer los emprendimientos digitales.

Con estas reformas se incluye en el glosario la definición de emprendimiento digital como el modelo de negocio que inicia una persona, en la que trabaja por cuenta propia o emplea a otras, en búsqueda de una oportunidad de negocio, que se desarrolla a través de una plataforma digital, entendida esta como un espacio en línea que permite a diferentes grupos de personas usuarias interactuar, compartir y realizar transacciones.

Se precisa dentro de la promoción económica, que tiene como objetivo desarrollar, atraer y retener proyectos de inversión productiva del ámbito local, nacional y extranjero, complementando el desarrollo económico del Estado, que debe considerar el fomento de acciones que impulse el desarrollo, la diversificación, la consolidación, la formalización y el crecimiento de emprendimientos digitales.

De igual manera, se incluye dentro de las políticas de desarrollo regional el impulso a emprendimientos digitales considerando programas de capacitación digital para personas empresarias que desarrollen negocios en internet; alternativas de gestión financiera para el modelo de negocios; el fomento de acciones orientadas a escalar emprendimientos digitales; la promoción de acciones que incentiven la formalidad laboral en estos modelos de negocio y el fomento de acciones enfocadas en la comercialización de productos y servicios de población en condiciones de vulnerabilidad para conectar comunidades marginadas con mercados más amplios.

Se añade que la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable impulsará, en colaboración con las instituciones de capacitación en el estado y los municipios, programas de formación integral para emprendimientos digitales, con el fin de fortalecer sus capacidades en áreas que incluyan, sin limitar, habilidades digitales, gestión de negocios en línea. Ciberseguridad, marketing digital y cumplimiento normativo.

Asimismo, se indica que esos programas serán ofrecidos en colaboración con instituciones educativas, organismos de desarrollo económico y plataformas tecnológicas, y estarán diseñados para ser accesibles de forma virtual y presencial; y se fomentarán sistemas de mentoría y asesoría promoviendo redes de integración de negocios para apoyar su crecimiento, formalización y sostenibilidad en el mercado digital.