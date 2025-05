“Los corridos más que nada son los que mueven al grupo”: Distinta Movida

Irapuato, Guanajuato.- Distinta Movida es un grupo musical formado por irapuatenses que se enfoca en los corridos tumbados. Los jóvenes son su principal público y han declarado que “los corridos más que nada son los que mueven al grupo”. Tras la censura de los narcocorridos en varios estados de México, los chicos manifestaron sus reflexiones con la idea de que la música es el medio de expresión de la sociedad.

Los integrantes son Alejandro (requintista y voz principal), Emiliano (armonía, segunda voz y producción) y Brayan (tolochero y bajista). El grupo se presenta en fiestas y otros eventos como festivales y llevan más de un año de trayectoria.

Según Alejandro, la idea de la banda surgió cuando todavía estaban en preparatoria: “conocí a Emiliano por un proyecto de la escuela y después de rato tocando decidimos formar un grupo, ya después se integró Brayan y llevamos poquito más de un año con el grupo”.

En cuanto a su público, están enfocados en jóvenes que justamente son quienes escuchan estos géneros. Pese a ello, intentan llegar a más gente con canciones más variadas como cumbias, boleros, algunos huapangos, norteñas y reggaetón. “No es nuestro género, pero los adaptamos a nuestro estilo musical, a nuestros instrumentos que no dejan de ser regional mexicano”.

Las canciones más solicitadas en los eventos, como comentó Brayan, varían dependiendo de la temporada y de lo que está de moda en el momento, Si no quieres no y Siempre pendientes de Luis R. Conríquez, La people de Peso Pluma, Siete días de Tito Double P, entre otras.

Los miembros de Distinta Movida se pronunciaron en contra de la cancelación de los narcocorridos argumentando que “por una parte está muy fuerte lo que es la narcocultura, que en parte es por las canciones que enaltecen ese tipo de vida y actividades, muchas veces puede que sea verdad, pero no a todos les toca el dinero y la fama. Pero por otro lado se me hace algo ilógico que intenten abordar un problema tan fuerte cancelando los narcocorridos, me parece una falta a la libertad de expresión”.

Brayan el tololochero expresó que es los tres están de acuerdo en que la relación de la música con la sociedad es más profunda de lo que parece: “la música es la expresión de la sociedad, justamente es el toque que tienen los narcocorridos creo, son tan populares porque en su lírica tocan temas que se ven día a día y también hay muchas canciones que en su trasfondo tienen valores como la fuerza, el amor por la familia, la firmeza”.

Emiliano comentó que no basta con prohibir la música, sino que también deberían enfocarse en los grupos criminales. Alejandro estuvo de acuerdo en que se deben tomar otras medidas para la mejora del país y opinó que cada quién debería escuchar la música que le apasiona sin culpa o sin ser catalogado con etiquetas negativas.

Sin embargo, Distinta Movida ya planea sacar su propia música y se preocupan por la imagen que quieren mostrar ante las personas. El cantante declaró que para él lo que importa es causar un impacto positivo: “quiero que las personas se emocionen al momento de verme tocar algún requinto o al cantar”.

La pluma del grupo y productor ya se encuentra trabajando temas originales, pensando siempre en la esencia de la banda. Emiliano señaló que hay que estar experimentando para crear su huella y expresar su realidad, porque como dijo: “es nuestro trabajo hacer sentir a las personas por medio de la música. Siempre queremos causar empatía con el que está escuchando nuestra música”