“Cloaca de corrupción convirtieron a la administración de Pénjamo”

Pénjamo, Guanajuato.- “Cloaca de corrupción en la que convirtieron a la administración pública de Pénjamo, administraciones de Goyo Mendoza, del doctor Juan José y ahí nos podemos ir para atrás, esta cloaca de corruptelas, de saqueos”, dijo el síndico de Pénjamo, Ramiro Zaragoza, al poner en evidencia que presuntamente hay varias investigaciones abiertas contra ex funcionarios.

Entre las presuntas irregularidades en el manejo de recursos, el síndico señaló al gobierno de ahora diputado local, José Erandi Bermúdez también por ser uno de los presuntos implicados en la deuda pública que asciende a más de 180 millones de pesos; el diputado dijo estar limpio.

El síndico morenista, dijo que desde el año 2002 han tenido el problema de la deuda y supuestos actos de corrupción, pero especialmente desde la administración del panista Juan José García López.

“Hay una denuncia desde luego interpuesta en la actualidad, en contra de pues, o a darla, o una denuncia que se dio a conocer más que nada, a un expresidente municipal panista por cierto del municipio de Pénjamo, el primer panista que llegó a gobernar el municipio ya en el año 2000 (Felipe Arredondo 2000-2003), pues coludidos estos saqueadores, estos corruptos que se sentían dueños del dinero público, bueno pues con aquella comodidad se prestaban el dinero, dinero que desde luego ha generado con todo y intereses, deudas impagables seguramente, vamos a esperar a ver qué es lo que en su momento la fiscalía anticorrupción del estado de Guanajuato dará como veredicto, como resolutivo, en contra de aquellos ex funcionarios que solamente se dedicaron a robarse el dinero del pueblo”, dijo el funcionario.

Erandi dice estar “tranquilo”

El ahora diputado local, José Erandi Bermúdez Méndez, al ser entrevistado sobre lo que dijo el síndico respondió que: “El que tenga una denuncia que la presente, así de sencillo, si hay un tema de corrupción; pero imagínate, dice el dicho que cuando la partera es mala, le echa la culpa al bebé; yo fui presidente municipal en el 2006, imagínate si hubiera habido un acto de corrupción, hoy gobierna MORENA, gobernó el PRI, no habido una sola observación en la auditoria; en Pénjamo siempre he sido electo con el voto popular”.

Al igual Erandi reconoció que supuestamente dejó una deuda por 34 millones de pesos, subrayando que no hay gobierno que no se endeude, inclusive dijo que el ahora ex presidente de México, Andrés López Obrador, también se endeudo, como en todos los niveles de gobierno.

“Contribuyó a la deuda claro 34 millones de pesos sino más recuerdo, mira mucha gente se espanta con el tema de la deuda, todos los gobiernos han adquirido para hacer más obras; tenemos una universidad, la carretera a la Sierra de Pénjamo; el hospital de Santa Ana Pacueco, lo que si te puedo decir, es que los presidentes actuales y anteriores lo han hecho adquirir deuda, para comprar algo para generar”, puntualizó el diputado.

La deuda la comenzó Erandi, dijo el ex alcalde Juan José en el año 2017

El 23 de enero del año 2017 El alcalde, Juan José García López, dio a conocer que la deuda de Pénjamo, llegó a los 180 millones de pesos en pasivos que vienen de otras administraciones. El primer edil, dijo que no es capítulo cerrado en relación a las investigaciones correspondientes que estarían abarcando desde el año 2006.

Juan José García López, mencionó que la deuda iba desde la contratación con bancos por 15 millones de los que se pagan 600 mil pesos mensuales, la deuda que se generó con el Derecho de Alumbrado Público –DAP- a través de Comisión Federal de Electricidad por 18 millones de pesos y el Instituto Mexicano del Seguro Social –IMSS-.

Al igual la deuda a proveedores y prestadores de servicios por 100 millones de pesos, donde dijo que en ese año se están planteando fijar convenios para mitigar o aminorar el pago con ellos hasta en un 75 por ciento.

Finalmente García López, comentó que en el tema de la deuda, venía acumulada desde las administraciones 2006-2009, 2009-2012, detallando que “todo esto va a suceder hasta la firma de los convenios y la firma del primer pago, como se va a auditar, no es un capítulo muerto; ahí inicia el problema del municipio”.

En la era de Jacobo hubo denuncias por “peculado”

En la administración del priista Jacobo Manríquez y por ser un periodo priista, se hizo notar el problema, pero tampoco se denunció y él se encargó de pagar 40 millones de pesos, hasta fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Servidores Públicos de la PGJE, por presunto peculado, la tesorera María Angélica Palomar y el síndico Ulises Guzmán López.

Acusados de falsificar firmas y documentos para justificar el pago al empresario Juan José Balver Reyes, de la empresa Multico, S.A contratista por la construcción de una carretera por un monto de 8.7 millones de pesos; denuncia que no procedió en su contra, pero si con el municipio ganando dicha demanda de las varias que hay del gremio constructor.

Contexto de las declaraciones de algunos ex alcaldes que señalaron que la deuda supuestamente aumento desde el año 2006, aunque ya había adeudos en años anteriores, pero “pagables”.

“No ha sido fácil, para la administración después de gran deuda histórica de 250 millones de pesos que dejó la administración pasada, pero hemos estado trabajando”, dijo Manríquez Romero el 4 de mayo del año 2013.

El 18 de noviembre del año 2016, el presidente municipal de Pénjamo, Juan José García López, destacó que su gobierno trabajaba en la negociación de la deuda pública por más de 100 millones de pesos heredada por pasadas administraciones a fin de evitar incurrir en desacato de un mandato judicial.

El mismo Juan José García López, en una entrevista realizada el 23 de enero de año 2017 dijo que que en el tema de la deuda, viene acumulada desde las administraciones 2006-2009, 2009-2012 y que la deuda va desde la contratación con bancos por 15 millones de los que se pagan 600 mil pesos mensuales, la deuda que se generó con el Derecho de Alumbrado Público –DAP- a través de Comisión Federal de Electricidad por 18 millones de pesos, el Instituto Mexicano del Seguro Social –IMSS- y la deuda a proveedores y prestadores de servicios por 100 millones de pesos

Alcaldes desde el año 2000 señalados como los presuntos responsables de endeudar a Pénjamo y en algunos casos estar “coludidos” en actos de corrupción, según lo declarado por el síndico Ramiro Zaragoza.

(2000 – 2003): Felipe Arredondo García PAN

(2003 – 2006): Marcelino Elizarrarás Cervantes PRI

(2006 – 2009): Erandi Bermúdez Méndez PAN

(2009 – 2012): Eduardo Luna Elizarrarás PAN

(2012 – 2015): Jacobo Manríquez Romero PRI

(2015 – 2018): Juan José García López PAN

(2018 – 2021): Juan José García López PAN

(2021 – 2024): Omar Gregorio Mendoza Flores PAN

Declaración de Ramiro Zaragoza síndico de Pénjamo:

“Hay una denuncia desde luego interpuesta en la actualidad, en contra de pues, o a darla, o una denuncia que se dio a conocer más que nada, a un expresidente municipal panista por cierto del municipio de Pénjamo, el primer panista que llegó a gobernar el municipio ya en el año 2000, pues coludidos estos saqueadores, estos corruptos que se sentían dueños del dinero público, bueno pues con aquella comodidad se prestaban el dinero, dinero que desde luego ha generado con todo y intereses, deudas impagables seguramente, vamos a esperar a ver qué es lo que en su momento la fiscalía anticorrupción del estado de Guanajuato dará como veredicto, como resolutivo, en contra de aquellos ex funcionarios que solamente se dedicaron a robarse el dinero del pueblo.

Denuncie también, hice público también un recurso que oscila alrededor de los 11 millones de pesos que fueron extraídos de las arcas públicas en el 2020, se acuerdan la pandemia del COVID-19, dinero que sacaron para seguramente pues pagar algunos contratos que ya se tenían seguramente amarrados para algunos eventos, pero que finalmente la feria de mayo del 2020, como todos ustedes saben, se suspendió después de todo por la pandemia del COVID-19 que afectó a miles y miles y tal vez millones de mexicanos, pero acá en el municipio de Pénjamo, en vez de verse como una gran preocupación esta situación y este dinero del cual se dispuso precisamente para pagar, entiendo a proveedores, a algunos contratistas, algunos espectáculos que ya se tenían amarrados con sus representantes, 11 millones de pesos que hasta la actualidad simple y sencillamente no se supo a dónde fueron a parar, pero que sí hay denuncias en contra de quienes en su momento fueron responsables del manejo de las finanzas públicas en el municipio de Pénjamo, Guanajuato.

Hoy con la llegada de la cuarta transformación, estamos haciendo desde luego un gran esfuerzo, no propiamente convencidos todos los ciudadanos, porque pues si los detractores, aquellos que se beneficiaron en su momento de estos gobiernos panistas y de gobiernos priistas también, aquellos que se dedicaron a saquear el dinero como proveedores desde la etapa del 2000 para acá, dos gobiernos priistas, después todos los demás panistas y hoy muchos de nuestros detractores, de nuestros adversarios, ya se olvidaron que fueron parte de esos saqueos, porque se prestaban a través de facturas, de facturar precios inflados a productos, los proveedores se daban gallo en todo lo que tenía que ver con el dinero del pueblo.

Efectivamente este dinero que hoy si le sumamos a el daño de cuando con aquella comodidad se hacían hasta autopréstamos, con la complacencia y la venia solamente de ellos y desde luego el silencio sepulcral de quienes en aquellos años integraron los ayuntamientos, calladitos de la boca, nunca dijeron nada de estas tropelías, de estos saqueos, porque muchos fueron parte pues de estas barbaridades que se cometieron en el municipio de Pénjamo, Guanajuato.

Unos y otros afuera, era una mafia que funcionaba como un reloj sincronizado, afuera fingían unos que eran priistas pero adentro eran panistas, otros adentro eran panistas y afuera eran proveedores, ahí se coludían unos con otros, hacían como que eran la oposición desde la comodidad de seguir siendo beneficiarios de arreglos y canonjías.

Creo que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Guanajuato debe y está obligada además a actuar con pulcritud, con transparencia, para que se castigue, se castigue en definitiva y que nunca más en el municipio de Pénjamo tengamos que estarle cuidando los bolsillos a quienes el pueblo elige para que los represente.

De tal manera que por eso yo he asistido a las instancias correspondientes en mi calidad de síndico municipal a interponer, a ratificar más que nada las denuncias que están interpuestas, que están en investigación, pero que desde luego no se necesita, yo lo he dicho, ser un perito en la materia.

Basta con darnos cuenta de cómo se robaban el dinero de los ciudadanos, cómo con aquella facilidad tan enorme se lo echaban a sus bolsillos estos funcionarios, que verdaderamente lo dije en ocasiones anteriores y lo vuelvo a reiterar, no podemos permitir que con aquella facilidad tan enorme anden deambulando por ahí en el jardín Ana María Gallaga o dando la vuelta por ahí, como si gozaran de un manto de impunidad, de protección, porque simplemente no pasó nada. Yo creo que, y reitero, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato debe y está obligada, amigas amigos, a actuar con transparencia, a aplicar todo el peso de la ley contra aquellos saqueadores que tienen desde luego nombre y apelativo en nuestro municipio de Pénjamo.

Hay quienes quieren fingir cierta demencia, como que ya no se acuerdan, como que ya el pueblo olvidó, como que nuevamente digamos bueno pues ya se robaron lo que pudieron y ahora pues ya hay que exigirles a los nuevos gobiernos que nos cumplan y los corruptos de antaño, de anterioridad, quieren seguir en la impunidad.

Y vuelvo a insistir porque, vuelvo a insistir porque, desde luego, que la ciudadanía está expectante. ¿De qué va a pasar con estas denuncias que están en manos en estos momentos de la Fiscalía y que están haciendo su tarea? No es el juicio del siglo, desde luego, para nada. Pero sí hay una gran expectativa de muchos, de miles, tal vez, de ciudadanos penjamenses, que están esperando el veredicto que darán las autoridades en su momento, con respecto a las responsabilidades que estos exfuncionarios, que han sido señalados por actos de corrupción, en toda la magnitud de su palabra, pues veamos qué tipo de castigo se les va a dar, cómo la ley va a resolver esto, porque ahora el daño se sigue acrecentando económicamente, mes con mes, pues aparte de lo que se robaron, los intereses siguen fluyendo, porque está detectado la cantidad de dinero del cual dispusieron, como si fuera de ellos, y que con aquella comodidad agarraban el dinero, se lo gastaban en lo que querían, y pues nunca terminaron sus funciones de servidores públicos, y nunca pagaron lo que se habían autoprestado.

Entonces, esta cantidad de recursos, a hoy 25 de abril del 2000, perdón, 27 de abril del 2025, en la actualidad, tan sólo de un exfuncionario que manejaba las cuentas públicas del municipio, esta cantidad con todo e intereses, ha rebasado ya seguramente los 6 millones de pesos, dinero que debió de haber sido destinado a la obra pública, la infraestructura social.

Porque definitivamente la gente tiene una esperanza afincada en que esto sea diferente, por eso yo les decía, que ahí agazapaditos como si escondiditos, ahí en sus guaridas, ex funcionarios públicos, que todavía en la actualidad los tenemos enquistados ahí, que están ahí nombrados en algunos juicios, yo creo que lo más sano, lo más correcto y por, digo, no les puedo pedir decencia, pues no la van a tener, pero yo creo que en ejercicio de nuestras facultades, nosotros sí podemos, sí podemos separarlos, pedirles que se separen del cargo, hasta en tanto también la auditoría, la fiscalía anticorrupción, termine pues de resolver estas denuncias que han sido presentadas y ratificadas en su totalidad y en todas sus partes por su servidor, pues no nos podemos dar el lujo de tener funcionarios colaborando en esta administración, porque resultaría que están siendo beneficiados con información privilegiada, que maneja la información de las denuncias por las cuales han sido denunciados ex funcionarios y que algunos de ellos fueron testigos, testigos de esto, asunto de corrupción en el municipio de Pénjamo, Guanajuato.

Me escriben comentarios, a raíz de que hemos empezado a destapar esta cloaca de corrupción que imperó en Pénjamo porque verdaderamente no se le puede dar otro cualificativo, es una cloaca de corrupción, es decir, es como un drenaje que ustedes saben cuando, un drenaje se colapsa ya no hay para dónde más puedan correr las porquerías que corren por sus interiores, pues estos salen a relucir y brotan hacia el exterior despidiendo fétidos aromas, pues así algo semejante es la corrupción en el municipio de Pénjamo, estos fétidos aromas de esta cloaca, inmensa cloaca de corrupción en la que convirtieron a la administración pública de Pénjamo, administraciones de Goyo Mendoza, del doctor Juan José y ahí nos podemos ir para atrás, esta cloaca de corruptelas, de saqueos, pues a final de cuentas algún día tenían que salir a la opinión pública y que la gente supiera con pelos y señales, con nombres y apelativos, quiénes son, cómo se llaman estos exfuncionarios que con un manto de protección, de impunidad, solamente se dedicaron a robarse el dinero del pueblo, amigas, amigos, hay denuncias interpuestas, hay otras tantas que vendrán en el camino, no se les olvide a ustedes, amigas, amigos, que nosotros en uso de nuestras facultades, en la actual ayuntamiento, presentamos en tiempo y forma también todo un legajo, investigaciones…”