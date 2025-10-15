CECyTEG San Juan de la Vega celebra 30 años de educación técnica en Celaya

Celaya, Guanajuato.- En un emotivo acto conmemorativo, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG) celebró el 30 aniversario de su Plantel San Juan de la Vega, reconociendo tres décadas de compromiso educativo, formación integral y transformación social en la región.

La ceremonia contó con la distinguida presencia de autoridades educativas, representantes del sector empresarial y estudiantes, encabezados por Esther Angélica Medina Rivero, Directora General del CECyTEG, quien destacó el papel fundamental del Plantel en la formación técnica de jóvenes guanajuatenses.

Lo anterior es reflejo del Gobierno de la Gente, liderado por nuestra Gobernadora Constitucional, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien reafirma el respaldo para la educación técnica como motor de desarrollo social y humano.

Durante el evento, se rindió homenaje a egresados, docentes y estudiantes que han sido parte esencial de esta historia. También a quienes sumaron esfuerzos para la creación del Plantel durante toda esta trayectoria, que han fortalecido el sentido de identidad, pertenencia y orgullo institucional que caracteriza al Colegio.

Desde su creación en 1995 como parte de la red estatal de CECyTEG, el Plantel San Juan de la Vega se ha consolidado como una institución clave en el municipio de Celaya, ofreciendo Educación Media Superior de calidad con enfoque práctico y profesional.

Actualmente, imparte tres carreras: Química Industrial, Programación y Producción Industrial, con una matrícula de 1,006 estudiantes, un equipo colaborativo de 55 personas, y una comunidad de 6,980 egresados que han contribuido al desarrollo del estado y del país.

Este aniversario no solo celebra el pasado, sino que proyecta el futuro de una institución educativa que sigue formando generaciones de jóvenes preparados para enfrentar los retos del mundo laboral y contribuir al desarrollo de Guanajuato.