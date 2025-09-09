Lorena Alfaro invita a la ciudadanía a participar en las celebraciones del mes patrio

Irapuato, Guanajuato.- Para fomentar los valores cívicos, el amor por la patria y fortalecer la cercanía con las instituciones educativas, el Gobierno de Irapuato, a través de la Dirección de Educación, lleva a cabo el programa “La Presidenta en tu Escuela”, que en esta ocasión visitó la primaria Adolfo López Mateos.

Durante su visita, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó la importancia de mantener vivos los actos cívicos en las escuelas, pues son actividades que fortalecen el sentido de identidad y patriotismo. Asimismo, invitó a la ciudadanía a participar en las celebraciones del mes patrio que se llevarán a cabo en diferentes espacios públicos.

“Este mes es muy especial porque es el mes de la patria, el mes de todas las mexicanas y mexicanos. Es el mes en el que conmemoramos la Independencia de México y habrá muchas actividades en las escuelas y en los espacios públicos para recordar ese 15 de septiembre en el que los insurgentes tomaron la bandera y lucharon por la libertad de nuestro país”, expresó.

Las actividades programadas para septiembre forman parte del Bando Solemne, así como de la Agenda Cultural y Deportiva, mismas que pueden consultarse en las redes sociales oficiales del Gobierno de Irapuato.