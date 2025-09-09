Apple presenta el iPhone 17 y su nueva generación de dispositivos en su evento anual

Cupertino, California.- La mañana de este martes, Apple celebró su tradicional Apple Event, en el que directivos y desarrolladores de la compañía dieron a conocer las novedades de sus productos más esperados. La presentación estuvo marcada por el lanzamiento de la nueva línea de smartphones: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

La nueva generación de teléfonos inteligentes mantiene la apuesta de la compañía por la calidad de pantalla, el desempeño de sus procesadores y la innovación en cámaras. Además, Apple confirmó la integración de herramientas de inteligencia artificial como uno de los pilares de sus próximos desarrollos.

Entre las características más destacadas se encuentran el iPhone 17 con pantalla de 6.3 pulgadas, chip A19 y cámara de 48 megapíxeles; el iPhone 17 Air, con diseño ultradelgado y batería optimizada; el iPhone 17 Pro, que añade tecnología ProMotion a 120 Hz y refrigeración por cámara de vapor; y el iPhone 17 Pro Max, el modelo más avanzado con batería de 5,000 mAh y grabación en 8K profesional.

El evento también incluyó la presentación de otros productos: la nueva generación de Apple Watch, con avances en funciones de salud y autonomía; los AirPods renovados con mejor calidad sonora y conectividad; además de actualizaciones en el HomePod mini, la Apple TV 4K y el iPad mini con pantalla OLED.

Con estas innovaciones, Apple busca consolidar su liderazgo en el mercado tecnológico y responder a las expectativas de millones de usuarios en todo el mundo.