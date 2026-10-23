Localizan hombre sin vida en la capital; estaba desaparecido

Guanajuato, Guanajuato.- Felipe estaba desaparecido desde el pasado miércoles. Con apoyo de la Célula Municipal de Búsqueda, esta mañana, fue localizado su cuerpo sin vida.

Elementos de la Policía Municipal, familiares y los integrantes de la Célula buscaron entre los caminos que acostumbra recorrer, por lo que el cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de Mineral de Cata.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo no tenía signos de violencia. Las investigaciones indican que falleció a consecuencia de una caída de unos 30 metros de altura.

Será la Fiscalía General del Estado quien proporcione más información al respecto.

Zona de tragedia

El cuerpo de Felipe fue hallado en la zona donde localizaron en julio pasado a José Félix Rocha Torres, conocido como “El Gallito”, deportista y trabajador de la Universidad de Guanajuato (UG), quien trágicamente fue víctima de un homicidio. Su caso conmocionó profundamente a la comunidad universitaria y a los habitantes de Guanajuato capital.

El domingo 5 de julio de 2026, Félix (de 42 años), quien se desempeñaba como guardia de seguridad y vigilante en la UG, salió de su casa por la mañana para correr —una actividad deportiva que realizaba habitualmente— por la zona serrana de San Juan de Rayas. Al no regresar, su familia reportó la desaparición.

Su desaparición movilizó un gran operativo civil y oficial. Más de 90 personas, incluyendo familiares, amigos, compañeros de la universidad, voluntarios, rescatistas y la Comisión Estatal de Búsqueda, recorrieron intensamente cerros, cuevas y tiros de mina (como el Cerro de la Sirena, Cerro del Meco y la zona de la Garrapata).

El 7 de julio de 2026, se localizó un cuerpo con graves huellas de violencia y calcinación en el respiradero o tiro de la mina La Garrapata, en las inmediaciones del Mineral de Rayas. Días después, el 10 de julio de 2026, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) confirmó oficialmente mediante pruebas de ADN que los restos correspondían a Félix Rocha.

Pocos días después del hallazgo, la Fiscalía informó sobre la detención del presunto responsable del crimen. Según las investigaciones presentadas por las autoridades, el agresor privó de la vida a “El Gallito” golpeándolo con una piedra para posteriormente intentar incinerar su cuerpo con el fin de ocultar el hecho