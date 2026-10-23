Avanza construcción de nuevo templo en comunidad de Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo, Guanajuato.- Autoridades municipales de Pueblo Nuevo realizaron un recorrido de supervisión de obra en la comunidad de Casa Blanca. Los avances del nuevo templo en honor a la Virgen de Guadalupe forman parte de una necesidad de la localidad para contar con un espacio en el que las familias puedan desarrollar sus actividades religiosas.

El presidente Leonardo Solórzano encabezó la inspección de los trabajos, que, al parecer, están por finalizar.

“Nos da enorme gusto mirar y constatar los avances de esta tan importante obra emblemática y significativa, que los llena de identidad y es un gran orgullo para las familias en esta localidad, al igual que la comunidad migrante radicada en los Estados Unidos Americanos y de todo el Municipio de Pueblo Nuevo”, señaló.

El alcalde destacó la labor participativa de los habitantes de la localidad y su organización y disposición para contar con espacios en su beneficio. De igual manera, el personal del ayuntamiento fue recibido con gusto e invitado a un desayuno.