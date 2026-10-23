Exhorta el panismo a evaluar Programa Nacional de Población 2026-2030

Guanajuato, Guanajuato.- La 66 Legislatura del Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Gobernación, así como al Consejo Nacional de Población, para que, en coordinación con instituciones de educación superior, centros de investigación y personas especialistas en demografía, economía, salud pública, educación, seguridad social y desarrollo urbano, convoquen a un proceso nacional de análisis, diálogo técnico y prospectiva respecto de las implicaciones económicas, sociales, presupuestales y territoriales derivadas del Programa Nacional de Población 2026-2030.

El propósito es fortalecer la planeación del Estado mexicano y anticipar de manera oportuna e integral soluciones ante los desafíos asociados al envejecimiento poblacional, la disminución de la fecundidad, las transformaciones en la demanda educativa, el cierre del bono demográfico, los cambios en el mercado laboral, la sostenibilidad de los sistemas de salud y pensiones, así como la reorganización territorial y demográfica de la población.

La morenista Maribel Aguilar González habló contra el dictamen. Mencionó que ya se cuenta con el Programa Nacional de Población 2026-2030, publicado el pasado 18 de mayo e integrado por cinco objetivos, 21 estrategias y 102 líneas de acción, además de las proyecciones demográficas del CONAPO hacia 2070 y las estadísticas del INEGI que muestran el incremento de adultos mayores en Guanajuato del 7.2% en el año 2000 al 11% en 2020.

La legisladora señaló que el dictamen no acredita qué omisión federal se busca corregir ni qué resultados adicionales aportaría, advirtiendo que el verdadero problema es la omisión local, ya quem de acuerdo con el propio programa nacional, en 2025 solo siete entidades federativas contaban con un programa estatal de población vigente y Guanajuato no figuraba entre ellas.

La panista Ana María Esquivel Arrona defendió la propuesta de su partido. Comentó que la natalidad mantiene una tendencia descendente, el bono demográfico comienza a agotarse y aumenta progresivamente el peso de la población que durante los próximos años se incorporará al grupo de personas adultas mayores. El dictamen fue aprobado con el voto en contra morenista

Exhortan a fortalecer la prevención y atención integral del cáncer de mama en el país

La propuesta que sí tuvo unanimidad fue el exhorto a la Secretaría de Salud Federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al IMSS-Bienestar y a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, fortalezcan, intensifiquen y coordinen de manera permanente las estrategias y campañas destinadas a la prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento integral del cáncer de mama.

Plantea que dispongan de la infraestructura necesaria que garantice el adecuado funcionamiento de los servicios de atención; aseguren el abasto oportuno y suficiente de los medicamentos requeridos para el tratamiento de esta enfermedad; y capaciten al personal de salud en el uso de tecnologías y sistemas de vanguardia, así como la contratación de personal especializado para su atención.

El morenista Antonio Chaurand Sorzano, las panistas Ana María Esquivel Arrona, Angélica Casillas Martínez y Noemí Márquez Márquez se sumaron a la propuesta

Chaurand planteó cambios a la iniciativa, pero su propuesta no fue aprobada, por lo que el punto de acuerdo fue avalado en los términos originales.