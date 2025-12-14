Falta de espacios deportivos para alumnos vespertinos

Irapuato, Guanajuato.- La falta de espacios deportivos para los estudiantes que asisten a clases en turno vespertino continúa siendo una preocupación para padres de familia y docentes.

Ante esta situación, la dirección de Deportes en voz de su titular Janeth Estrada confirmó que sí se ha considerado abrir horarios matutinos en las distintas escuelas deportivas municipales, aunque reconocen que existen desafíos para lograrlo.

De acuerdo con la dependencia, muchos jóvenes de primaria y secundaria que cursan sus estudios por la tarde no cuentan con lugares donde practicar deporte, ya que la mayoría de las actividades se concentran en horarios vespertinos y nocturnos.

La titular del área explicó que el municipio cuenta con el programa “Tu Escuela Activa”, a través del cual se visitan planteles educativos para realizar rallies y activaciones físicas, además de invitar a los estudiantes a integrarse a las escuelas del deporte. Sin embargo, abrir grupos por la mañana no ha sido sencillo.

“Las escuelas se abren de acuerdo con la demanda”, señaló. “Lamentablemente, en las mañanas la gente no va, y también se entiende, porque normalmente los niños no tienen quién los traslade; sus papás están trabajando y no hay forma de llevarlos a las deportivas”.

Puso como ejemplo el caso de la gimnasia, disciplina en la que se buscó abrir espacios matutinos:

“Estuvimos tocando puertas con las escuelas para aprovechar la mañana, pero hay factores que impiden que los chicos lleguen”.

Aun así, la dependencia aseguró estar dispuesta a reforzar la difusión para promover estos horarios en beneficio de los estudiantes que requieren opciones por las mañanas.

“Para nosotros sería ideal que los espacios deportivos estén activos todo el día, sobre todo en una temporada baja como lo es la mañana”, reiteró.

Con ello, Deportes mantiene abierta la posibilidad de implementar nuevos grupos si la comunidad responde, a fin de garantizar que más niñas, niños y jóvenes tengan acceso a actividades físicas sin importar su turno escolar.