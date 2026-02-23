Locales permanecen cerrados tras jornada violenta en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Continúa el cierre temporal de diversos locales comerciales, sobre todo por la zona centro de Pénjamo, derivado de hechos de violencia registrados a nivel estatal y nacional. La presidenta municipal de Pénjamo, Yozajamby Molina, hizo un llamado a la ciudadanía y al sector de comercio a retomar sus actividades y evitar un clima de pánico.

Durante un recorrido por la zona centro, donde se constató que varios establecimientos permanecían cerrados, la alcaldesa reconoció que “están ocurriendo cosas a nivel República” y que no se puede negar la situación; sin embargo, subrayó que es fundamental no paralizar la actividad económica del municipio.

“Tenemos que retomar nuestras actividades, es muy importante que no tengamos un clima de pánico”, expresó.

Refuerzo en seguridad

La presidenta municipal informó que se intensificará la presencia policial en los siete sectores en los que se divide el municipio, además de anunciar nuevas contrataciones de elementos de seguridad.

“Vamos a hacer más contrataciones de policías, vamos a reforzar más la corporación y vamos a comprar más patrullas, porque aquí lo importante es fortalecer la institución de Seguridad Pública Municipal”, puntualizó.

Indicó que, aunque el municipio cumple con el número de elementos que marca la normativa, se buscará ampliar la fuerza operativa para brindar mayor tranquilidad a la población.

Sin cuantificación de pérdidas

Sobre el impacto económico por el cierre anticipado de comercios —que comenzó alrededor de la una o dos de la tarde del día anterior—, la alcaldesa señaló que aún no cuenta con una cifra estimada, aunque ya solicitó el reporte correspondiente.

Agregó que este lunes varios establecimientos comenzaron a reabrir sus puertas y reiteró a los comerciantes que cuentan con el respaldo del gobierno municipal.

Llamado a la calma y a evitar noticias falsas

Molina exhortó a la población a mantener la calma y no difundir información falsa, pues aseguró que en las últimas horas circularon múltiples versiones no confirmadas tanto a nivel municipal como estatal y nacional.

“Buscar siempre información en los sitios oficiales es bien importante”, enfatizó.

Asimismo, señaló que el gobierno municipal ha mantenido labores permanentes desde las 8:00 de la mañana, en coordinación con los tres niveles de gobierno, y que “no hubo ningún minuto en el que no se trabajara”.

Actividades y escuelas

Respecto a la reactivación de clases, indicó que hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades educativas, por lo que pidió estar atentos únicamente a la información institucional.

Finalmente, confirmó que el gobierno municipal realizará el acto cívico conmemorativo por el Día de la Bandera en los patios de la Presidencia Municipal, mientras se espera información oficial sobre las actividades escolares.

La alcaldesa reiteró que el municipio cuenta con condiciones para retomar paulatinamente la normalidad e insistió en que la confianza en las instituciones y la responsabilidad ciudadana serán clave para superar la situación.