Avanza propuesta morenista para exhortar atención a ladrilleras en León

Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado aprobó dos puntos de acuerdo presentados por el Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), enfocados en atender problemáticas sociales y fortalecer la protección de sectores históricamente marginados en Guanajuato; destaca el exhorto para atender el problema de productores de ladrillo de León.

El primer exhorto, impulsado por David Martínez Mendizábal, llama a la Comisión Mixta para la Atención del Sector Ladrillero del Estado de Guanajuato a dar seguimiento integral a la problemática que enfrenta la producción de ladrillos en el municipio de León.

Martínez Mendizábal recordó que, durante la discusión del Presupuesto 2025, el PAN se opuso a la propuesta de Morena para destinar 17 millones de pesos al sector ladrillero. Sin embargo, consideró positivo que ahora Acción Nacional se sume al exhorto, con el fin de que el proyecto de colocación de 15 hornos ecológicos continúe.

Asimismo, la comisión aprobó el exhorto presentado por la diputada Plásida Calzada, dirigido a los ayuntamientos de Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Dolores Hidalgo, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Victoria y Xichú, para que consulten de manera permanente a sus comunidades indígenas cuando se prevean acciones u omisiones administrativas que puedan afectar su entorno, sus derechos o su forma de vida.

La diputada Calzada subrayó que este punto de acuerdo tiene como propósito garantizar el cumplimiento de la Ley para la Protección a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guanajuato, promoviendo una cultura de respeto y reconocimiento a los pueblos originarios.

En la misma sesión, se dio cuenta de la iniciativa presentada por la diputada María Eugenia García Oliveros, que propone normar y aprobar una política de inclusión laboral para personas transgénero, travestis, transexuales y no binarias en el servicio público estatal. El objetivo es garantizar el derecho a un empleo digno y libre de discriminación.

La iniciativa propone reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato y a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios. Actualmente, el documento se encuentra en proceso de análisis con metodología aprobada.

Acordaron convocar a una mesa de trabajo el 15 de abril a las 10:00 horas, con la participación de representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, así como personal de apoyo técnico de la comisión. Adicionalmente, se aprobó la metodología para el análisis de la iniciativa de la Diputada Eugenia García Oliveros, que reforma a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en materia de menstruación digna.

También solicitarán opinión a representantes de diversas instituciones.

“Batean” panistas tema de Cuba

Comisión de Derechos Humanos rechazó la propuesta morenista de punto de acuerdo que buscaba que reconocer el derecho inalienable del pueblo cubano a vivir en condiciones de dignidad, con acceso pleno a energía, alimentos y servicios básicos. David Martínez Mendizábal dijo que la esencia de los derechos humanos radica en defender la dignidad y los derechos de todas las personas, sin excepción.

El diputado subrayó que la solidaridad con Cuba no es una postura ideológica, sino un acto de humanidad, y llamó a todas las personas que puedan hacerlo a contribuir con apoyo económico ante la crisis que atraviesa ese país hermano.