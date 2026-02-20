Comentario “pendejo” de ex gobernador Diego Sinhue: Job Gallardo

Abasolo, Guanajuato.- Job Gallardo, presidente municipal de Abasolo, al ser cuestionado si él estaría dispuesto a ser investigado por tener supuestos nexos con el crimen organizado, polémica que tienen su origen en unas declaraciones del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien señaló que varios candidatos ganadores del proceso electoral estaban ligados a grupos delictivos.

Gallardo, señaló que “sin ningún problema, yo creo que ya me han investigado” y dijo que los sistemas de inteligencia y contra inteligencia del gobierno revisan, y reitero que todos deberían de estar disponibles para ser investigados.

Así mismo, calificó las declaraciones del exmandatario estatal como “un comentario pendejo”, y dijo que, sí el exgobernador tenía conocimiento de esto, por qué no puso las denuncias en ese momento, por lo tanto, fue cómplice.

Para finalizar el alcalde dijo que deberían mejor de investigar al exgobernador y reiteró que el próximo gobernador del estado debe de comprometerse a “meter a la cárcel” a Diego Sinhue Rodríguez, y aseguró que él mismo estará luchando para este fin.