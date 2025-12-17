Llevan alegría navideña a pacientes hospitalizados del IMSS en León

Con apoyo de universidades y asociaciones civiles, el Voluntariado del IMSS Guanajuato entregó obsequios y realizó actividades lúdicas en los hospitales HGR 58 y HGZ 21

Redacción Notus17 diciembre, 2025

León, Guanajuato.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato con el apoyo Asociación Médicos de la Risa, de la Universidad de Guanajuato y de alumnos de la Universidad Iberoamericana, de las carreras de Arquitectura, Nutrición, Odontología y Marketing, a través del Voluntariado entregaron diferentes obsequios a población derechohabiente hospitalizada en el Hospital General Regional (HGR) No. 58 y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 21, ambos en León, a fin de acercarles un momento de alegría enmarcada en las fiestas decembrinas.

La presidenta honoraria del Voluntariado IMSS en Guanajuato, licenciada Dora Alicia Morales González, dijo que: “es muy importante incidir en el estado de ánimo de las y los pacientes hospitalizados con momentos alegres y en esta ocasión acercándoles un poco de la navidad, ya que por el momento no pueden estar en el exterior, pero por ello con un sentido de empatía y acompañamiento se organiza este tipo de actividades logrando que por un momento se olviden del entorno que están viviendo en relación a su salud”.

Disfrazados de personajes animados infantiles, con gran alegría, entusiasmo y espíritu navideño las y los integrantes de la Universidad de Guanajuato y la Universidad Iberoamericana recorrieron diferentes salas hospitalarias a cargo de las especialidades de Pediatría e incluso de Ginecología, en donde interpretaron villancicos navideños y contaron cuentos para hacer volar la imaginación de las y los pacientes, arrancándoles una sonrisa.

La señora Luz Adriana hospitalizada, para recibir atención por parte de la especialidad de Ginecología compartió: “las actividades están muy bien porque nos alegran un ratito y no estamos siempre pensando en nuestras enfermedades y nuestras familias, porque estamos preocupados por nuestros hijos y esposos y hasta por uno mismo. A mí me encantó, me reí mucho, sigan viniendo”.

