Llega desde Piedras Negras para cantarle a la virgen de Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo, Guanajuato.- “Hoy que es día de tu santo hoy te cantamos así, hoy día 2 de febrero sé que me estas escuchando con mucho gusto te canto, gracias mi virgencita que te vine a recordar, de rodillas te lo pido nunca te he de olvidar en pueblo nuevo guanajuato nunca he podido olvidarte, mi virgen de la candelaria estas en mi corazón danos tu bendición”, son las mañanitas que el señor Rubén Castillo Juárez, originario de Piedras Negras cada año llega a Pueblo Nuevo para cantarle a la virgen de la Candelaria de este municipio como parte de las fiestas del Día de la Candelaria.

Al señor Rubén solo acompaña su acordeón sobre sus hombros quien con el corazón lleno de devoción llegó hasta el altar de la virgen para cantarle en su día, quien al interpretar estas mañanitas contagia de fervor y felicidad a los Neopoblanos y visitantes.

Rubén Castillo Juárez actualmente forma parte de un dueto musical de género norteño titulado “Los Pingüinos del Norte de Piedras Negras” es por ello que como músico un día le nació de corazón componerle unas mañanitas especiales a la virgen de Pueblo Nuevo, Guanajuato.

Para el señor Rubén es un orgullo poder cantarle a la virgen y venir desde muy lejos para ofrecerle su música y su corazón.

“ Me siento muy feliz de estar un año más en este pueblo que me gusta mucho donde la gente es muy amable y me gustan mucho sus tradiciones… próximamente compondré otro tema para este pueblo que para mí representa mucho” dijo el señor Rubén Castillo.

Además de ser un gran músico y compositor, el señor Rubén ha sido reconocido por algunas instituciones de la música, entre ellas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Música como parte de la Semana del Acordeón Norteño Mexicano.

Así como este reconocimiento, el señor Rubén Castillo ha sido reconocido en muchas partes de la república y desde luego se ha ganado el cariño de la gente con su música e interpretaciones.