Llega a México nueva versión de Alexa; ahora entiende ‘mexicano’

México.- La nueva versión de Alexa ahora entiende y habla ‘mexicano’. Alexa plus es la última generación de la asistente inteligente y México es el primer país de habla española en contar con ella. Como si fuera otro “compa” más, podrá responder a frases como “qué onda”, “ponte las pilas”, “¿qué Pachuca por Toluca?”.

Además de esa personalización, Alexa promete una capacidad más intuitiva y respuestas fluidas, así como entender y seguir conversaciones sin tener que repetir su nombre en cada frase. Una memoria amplia para recordarte rutinas y cualquier cosa importante, también destaca.

Esta versión incluso puede cambiar su estado de ánimo para apoyarte en caso de que necesites un escucha, empatía o un consejo. Las recomendaciones de productos de belleza, restaurantes, alimentos y cualquier cosa que se te ocurran parecen ser su fuerte ahora.

Su costo es de 399 pesos por mes, a menos que seas miembro de Amazon Prime, en cuyo caso es gratuita. Actualmente, esta función viene incluida con los nuevos dispositivos Echo, sin embargo, está disponible en su nueva aplicación a través de celulares.