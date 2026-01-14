Recomendaciones para las bajas temperaturas en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Salud mantiene una estrecha vigilancia para la atención de la población que acude a recibir atención por padecimientos respiratorios.

El secretario de salud Gabriel Cortés Alcalá hizo un llamado a que la gente adopte las medidas preventivas por las bajas temperaturas registradas en las últimas horas.

Recomendaciones por bajas temperaturas

Abrígate adecuadamente, usando ropa térmica, chamarra, gorro, guantes y bufanda; cubre principalmente cabeza, cuello, manos y pies.

Evita cambios bruscos de temperatura y, de ser posible, no te expongas al frío por periodos prolongados.

Mantén ventilados los espacios cuando utilices calentadores, braseros o estufas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Consume alimentos calientes y ricos en vitaminas, especialmente frutas y verduras; mantente bien hidratado.

Refuerza las medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos, y cubre nariz y boca al estornudar o toser.

Protege a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son más vulnerables al frío.

Ante síntomas como fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta o malestar general, acude de inmediato a la unidad de salud más cercana y evita la automedicación.

Además, es importante vacunarse oportunamente contra la influenza, el COVID y el neumococo, principalmente personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.