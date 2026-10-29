Libia Dennise destaca confianza ciudadana en la democracia durante encuentro electoral

Guanajuato, Gto.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó la importancia de la confianza ciudadana para fortalecer la democracia durante la inauguración del Encuentro Regional de Tribunales, Institutos Electorales e INE de la Segunda Circunscripción Plurinominal, que por primera vez tiene como sede Guanajuato.

“La verdadera fortaleza de una democracia se vive en eso, en la confianza que la gente deposite en sus instituciones”, afirmó ante magistradas, magistrados, consejerías y representantes de autoridades electorales de siete estados del país.

Libia Dennise señaló que Guanajuato es una entidad que históricamente ha encontrado en el diálogo, el respeto y los acuerdos herramientas para avanzar como sociedad. También reiteró la disposición del Gobierno de la Gente para trabajar de manera coordinada con las instituciones federales, desde el respeto a sus atribuciones y autonomía.

“Ustedes llegan a un estado que cree profundamente en las libertades, en la democracia, en la pluralidad de las ideas, en la división de poderes y, por supuesto, en los contrapesos”, expresó la gobernadora.

Autoridades electorales llaman a fortalecer la confianza ciudadana

Gilberto Bátiz García, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que la confianza ciudadana se construye con reglas claras, decisiones imparciales y autoridades capaces de explicar sus resoluciones. También destacó que la colaboración entre instituciones permite fortalecer la justicia electoral y proteger los derechos de las personas.

Por su parte, María Dolores López Loza, presidenta de la Sala Regional Monterrey, destacó que la colaboración entre tribunales, institutos y autoridades electorales es indispensable para responder a los desafíos de la democracia, pues ninguna institución puede resolverlos de manera aislada.

La rectora general de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López, dio la bienvenida a las y los participantes y subrayó la importancia de compartir experiencias y conocimientos para proteger la voluntad ciudadana y fortalecer la justicia electoral.

Durante su mensaje, la gobernadora también reconoció que actualmente las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son presididas por mujeres, un avance que refleja años de trabajo por la igualdad y una mayor participación femenina en los espacios de decisión.

Inteligencia artificial y justicia electoral, entre los temas del encuentro

El encuentro se realiza los días 29 y 30 de octubre y reúne a autoridades electorales de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Entre los temas de trabajo se encuentran el uso indebido de la inteligencia artificial en los procesos electorales, la justicia laboral electoral y los mecanismos alternativos para resolver conflictos.

Libia Dennise reiteró que el Gobierno de la Gente reconoce la importancia de contar con instituciones sólidas, independientes y abiertas al diálogo. Asimismo, destacó que el trabajo conjunto, desde las responsabilidades de cada autoridad, contribuye a preservar la confianza de la ciudadanía.

“Yo los invito a que sigamos trabajando juntas y juntos para recuperar eso tan valioso que debe tener toda democracia: la confianza de su gente”, concluyó la gobernadora.

En el encuentro participaron Alma Delia Camacho Patlán, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; María Guadalupe Vázquez Orozco y Sergio Díaz Rendón, magistrados de la Sala Regional Monterrey; Jorge Daniel Jiménez Lona, secretario de Gobierno; y Karol Jared González Márquez, diputada y presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato.

También asistieron las magistradas presidentas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados de dichas salas y de tribunales electorales de diversas entidades federativas, así como sus equipos de trabajo.