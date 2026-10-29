Comienza la rehabilitación de las Fuentes Danzarinas en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato realiza trabajos de rehabilitación de las Fuentes Danzarinas de la Plazuela Miguel Hidalgo y mejoramiento de la techumbre del Mercado Hidalgo, como parte de las acciones para conservar los espacios emblemáticos de la ciudad y fortalecer la imagen urbana.

Las obras están a cargo de la Dirección de Obras Públicas y buscan ofrecer a las familias espacios dignos, atractivos y seguros para la convivencia.

Estas acciones forman parte de la visión de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, quien desde el inicio de su administración ha impulsado trabajos de embellecimiento y mejoramiento del Centro Histórico, con el objetivo de preservar su identidad, fortalecer el orgullo de pertenencia y brindar lugares adecuados para disfrutar y convivir.

“Somos beneficiarios de este espacio, de que lo tengamos con seguridad, con orden, con limpieza, con certeza en las distintas actividades económicas que se realizan y, créanme, que lo digo con mucho orgullo: hay avances, hay resultados, hay un esfuerzo que hemos venido realizando”, manifestó la alcaldesa.

Fuentes Danzarinas recibirán mantenimiento

Como parte de los trabajos, se lleva a cabo la rehabilitación de las Fuentes Danzarinas de la Plazuela Miguel Hidalgo, un ícono de la ciudad con más de 20 años de historia que forma parte de los atractivos y recuerdos de generaciones de irapuatenses.

Las labores permitirán brindar mantenimiento a este espacio para que las fuentes vuelvan a llenar de luz, color, música y alegría el Centro Histórico, y se conviertan nuevamente en un punto de encuentro para las familias y visitantes.

Mejoran la techumbre del Mercado Hidalgo

De manera paralela, se realizan trabajos de mejoramiento en la techumbre del Mercado Hidalgo, uno de los espacios comerciales más antiguos y representativos del municipio, que recibe diariamente a familias de Irapuato y de distintos puntos de la región.

El mercado es un referente de la actividad comercial y las tradiciones de la ciudad por la variedad de productos frescos y de calidad que ofrece, así como por sus precios accesibles. Las acciones de mejoramiento buscan contribuir a la conservación del inmueble y fortalecer las condiciones para comerciantes y consumidores.

Con la recuperación de espacios emblemáticos y el mejoramiento de la infraestructura urbana, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de conservar el patrimonio de la ciudad y generar entornos que favorezcan la convivencia social y la actividad económica.