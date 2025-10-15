Libia Dennise afirma apoyar a los agricultores

La gobernadora mantiene contacto con autoridades federales para ser un puente de escucha para los campesinos

Redacción Notus15 octubre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise afirmó estar apoyando a los agricultores en el Paro Nacional de Productores. La funcionaria declaró mantener contacto con la Secretaria de Gobernación y el titular de SADER, siendo un puente de escucha para los campesinos.

“Dado que sus demandas corresponden a un tema de competencia federal, he entablado comunicación con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con el titular de SADER, Julio Berdegué, para que seamos un vínculo cercano con las y los productores y contribuir a que sean escuchados y atendidos”, expuso.

Libia Dennise también mencionó que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado están realizando rondines en las carreteras de Pénjamo, Abasolo, Pueblo Nuevo y Cuerámaro como medida preventiva. Esto aparentemente sin afectar los derechos de las personas, tanto de los manifestantes como de quienes están atrapados en el tráfico.

“El campo es una de las grandes fortalezas de Guanajuato, y siempre estaremos del lado de quienes lo trabajan con esfuerzo y orgullo”.

Redacción Notus15 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información