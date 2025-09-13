Leslie Michelle Pérez sigue sin aparecer; su bebé de 3 meses la espera

Irapuato, Guanajuato. Leslie Michelle Pérez sigue sin aparecer y su bebé de 3 meses la espera. Han pasado tres días desde que la irapuatense fue vista por última ocasión, cuando un grupo de hombres armados entraron a su casa a la fuerza y la secuestraron

La joven tiene un tatuaje en la pantorrilla del lado derecho con un par de caras de payaso, una triste y una contenta; un lunar en la barbilla del lado izquierdo, una cicatriz en la rodilla. El día que fue sacada a la fuerza de su casa, vestía una playera con la leyenda Ney York y una licra negra.

Desde que se llevaron a la joven que vivía en la colonia Las Carmelitas, familiares, colectivos de búsqueda y amigos han estado investigando su paradero, sin que a la fecha se pueda conocer que ocurrió.

Hay que hacer mención que Leslie tenía tres meses que acababa de ser mamá por primera ocasión, subrayando que su bebé estaba con ella, el día que “la levantaron” y que afortunadamente lo dejaron ahí, haciéndose cargo ahora sus papás.

FGJE “DE VACACIONES”

Al igual los familiares, dijeron que, en la Fiscalía de Guanajuato con sede en Irapuato, les dijo que en estos días no van a trabajar, por ser días festivos y por tanto no saben si existen avances en la investigación, como cámaras de vigilancia u otros elementos.

Por su parte el papá de la joven bajo la consigna “La busco es mi hija”, expresó que ha sido complicada la ayuda, pese a que por su trabajo, ha tenido contacto con diferentes instancias de seguridad que supuestamente podrían ayudar.