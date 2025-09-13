Balean a un hombre en la colonia Valle del Sol, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato. – La tarde de este sábado se registró un ataque armado en la colonia Valle del Sol, en la ciudad de Irapuato, que dejó a un hombre lesionado por impactos de arma.

De acuerdo con el reporte al sistema de emergencias 911, la agresión ocurrió en la calle Guanajuato esquina con Atenea. Paramédicos arribaron al lugar y confirmaron que la víctima presentaba heridas por impactos de bala, por lo que fue trasladada por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Preventiva de Irapuato y la Guardia Nacional, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Personal del Centro de Atención Integral a Víctimas de la SSCI acudió para aplicar el protocolo de apoyo y acompañamiento tanto al lesionado como a sus familiares.