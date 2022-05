Las tortas de carretera de “El Trancas”, una tradición en Silao

Silao, Guanajuato.- Mario Villanueva, mejor conocido como “El Trancas” inició en 1982 con un carrito de frutas sobre la carretera federal 45, León – Silao, pero con el paso del tiempo y gracias a la idea de “Don Balta” uno de sus conocidos, comenzó con la venta de tortas, negocio que muy conocido en el municipio de Silao.

“Nos establecimos aquí en la carretera en 1982, pero primero vendíamos fruta picada y duramos muchos años así, pero un día un señor que se llamaba don Balta me dijo que si lo dejaba poner un carrito de tortas a lado mío, y se puso y empezó a vender de tortas muchísimo,, después ya no vino y la gente pues ya venía a preguntar por las tortas, entonces fui a ver a Balta y le dije lo que pasaba, él me dijo que ya no iba a venir, que yo siguiera con el negocio y desde entonces”, dijo don Mario.

Será el próximo mes de agosto cuando las “Tortas El Trancas” cumplan 40 años, dicho apodo se lo debe a su grupo de alcohólicos anónimos.

“En mi grupo de Alcohólicos Anónimos me apodaron “El Trancas” porque siempre ahí hay discusiones, estamos todos locos, alcohólicos y drogadictos ya te imaginarás, entonces cada que empezaban yo solo les gritaba “trancas” y de ahí, luego un señor me dijo que le pusiera nombre al carrito y así le puse”, comentó el comerciante.

Durante todo este tiempo como comerciante, don Mario ha tenido la oportunidad de venderles a varios artistas y deportistas, tales como Juan Gabriel y Los Tigres del Norte.

“Hubo un tiempo en el que también vendía sillas de madera y un día se paró Juan Gabriel, me iba preguntando por el precio de las cosas y ya cuando le respondía solo me decía –échala para arriba-, todo lo que me preguntaba, todo lo compraba y se bajó una señora de la camioneta en la que él venía y le reclamó porque no me regateaba y todo me compraba y Juan Gabriel le dijo que a ella no le importaba que ni siquiera le había hablado y la subió a la camioneta, nunca conocí una persona tan humilde como él, así como él muchos artistas se han parado aquí a las tortas, se han parado Los Tigres del Norte, a ellos les vendí fruta, futbolistas famosos también se han parado”, expuso “El Trancas”.

Desde carnitas hasta las famosas guacamayas, son las tortas que don Mario prepara día a día.

“Las hacemos de carnitas, de jamón, queso de puerco, queso blanco y las famosísimas guacamayas, el que tiene ganas de enchilarse, y se quiere comer una guacamaya se va bien servido”, señaló.

Junto al puesto de Don Mario, se encuentran sus 4 hermanos, hijos y nietos, quienes han hecho de las “tortas de carretera” una tradición familiar.

“Somos pura familia, aquí somos 5 hermanos, y los que ve más apartaditos son pura descendencia, está mi nieto en el otro carril, también mi hijo, todos estos torteros pasaron por mi carito y a todos yo les enseñé”, aseguró don Mario.

Los accidentes de carretera, son de las situaciones más difíciles que “El Trancas” ha tendido que experimentar.

“Lo más difícil fue una vez que yo andaba en Celaya, me mandaron a servicio allá por parte delos alcohólicos anónimos y me hablaron por teléfono porque había ocurrido un accidente en mi carrito, un muchacho se rajó el cuello aquí con el vidrio del carro, afortunadamente no pasó a más, pero si son muchos los accidentes que a uno le toca ver, en otra ocasión una camioneta se volcó y rodó hasta que quedó como a 1 metro de mi carrito, yo me quedé en shock de la impresión y así muchos”, puntualizó el tortero.

Por otro lado, la convivencia que don Mario tiene con sus clientes es lo que lo distingue, incluso a llegado a hacer amistad con algunos de ellos.

“Muchísimas satisfacciones, me gusta ver a mis clientes contentos, tengo una cliente de Celaya que solo viene a eso y todavía se lleva unas 4 o 5 tortas, una señora de México que es mi cliente le hizo los XV años a mi hija, tengo otro cliente de Aguascalientes que solo quiere que yo le haga sus tortas, como tengo otro muchacho que me ayuda, una vez yo ya me iba y me hizo esperarme hasta que yo se las preparara”, dijo.

Finalmente, don Mario mandó un mensaje a la ciudadanía de Silao y otros municipios que lo visitan.

“Pues que aquí estamos para servirles y aquí seguiremos hasta que Dios nos dé licencia”, finalizó don Mario Villanueva, mejor conocido como “El Trancas”.