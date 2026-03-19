TEEG impulsa participación política de mujeres con foro por el 8M

Guanajuato, Gto.- En el marco del Día Internacional de las Mujeres (8M), el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) realizó la conferencia “Mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales: toma de decisiones y liderazgos”, con el objetivo de visibilizar avances, retos y el papel de las mujeres en la vida pública.

Durante la bienvenida, la magistrada presidenta del TEEG, Yari Zapata López, señaló que este espacio busca fortalecer la conciencia sobre la importancia de los derechos político-electorales de las mujeres y promover su ejercicio pleno en espacios de decisión.

La moderadora, Karla Jhoana Núñez Sandoval, recordó que el 8M tiene su origen en la lucha por los derechos políticos de las mujeres y destacó la relevancia de generar estos diálogos desde el ámbito de la justicia electoral.

Por su parte, la doctora Rubí de María Gómez Campos reflexionó sobre el camino histórico de las mujeres en la conquista de sus derechos, subrayando que los avances actuales son resultado de generaciones que lucharon en contextos adversos.

Destacó que derechos como votar y ser votadas fueron logrados tras años de exigencia, lo que demuestra que el desarrollo democrático está ligado a la participación activa de las mujeres.

Asimismo, enfatizó que, aunque existen leyes que reconocen la igualdad, el reto actual es que estos derechos se ejerzan plenamente en la vida cotidiana.

La ponente también hizo un llamado a no abandonar la lucha por la igualdad y a continuar el trabajo para consolidar avances y abrir oportunidades a futuras generaciones.

Con estas acciones, el TEEG reafirma su compromiso con la promoción de la participación política igualitaria, el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y la construcción de una sociedad más justa.

Al evento asistieron autoridades electorales, representantes de organismos públicos, académicos, estudiantes y funcionarios de diversas instituciones.

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