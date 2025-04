Lanzan campaña de descuentos en multas de tránsito

Guanajuato, Gto.- El Gobierno Municipal lanzó una campaña para que los conductores se pongan al corriente con sus documentos vehiculares y multas de tránsito, durante este mes de abril.

Todas las infracciones tendrán un costo único de 500 pesos, sin importar su tipo. Esta medida busca incentivar la regularización de documentos como: placas, licencia de conducir, tarjeta de circulación, entre otros trámites.

La promoción también incluye infracciones por: conducir bajo los efectos del alcohol (alcoholímetro), no portar casco (en motocicletas), no contar con licencia de conducir, no verificar tu vehículo y estacionarte en lugares prohibidos o exclusivos para personas con discapacidad.

La Subsecretaría de Tránsito, Movilidad y Transporte hizo un llamado a las y los conductores para que aprovechen esta oportunidad durante abril y eviten recargos o sanciones más severas en el futuro.