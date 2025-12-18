Lanza Jenny García Oliveros retador mensaje de rebeldía e inconformidad

“No hay nada más peligroso que una mujer que intentan callar y se levanta”, dijo a sus compañeros

Velio Ortega18 diciembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.– María Eugenia “Jenny” García Oliveros mantuvo hasta el final de la sesión del pleno del Congreso del Estado su inconformidad y rebeldía por haber sido destituida de la presidencia de la Comisión de Justicia. Se lazó duro contra la bancada a la que por lo menos formalmente aún pertenece.

Dijo que presidió la comisión con base en los principios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y que promovió reformas que los panistas por años habían bloqueado, en referencia a sus propuestas por la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario.

Reclamó a su grupo: “con este voto no me quitan la dignidad ni las convicciones ni mi lucha”. Dijo que sus compañeros expusieron incongruencia: “aplauden sólo en el discurso a la igualdad”.

Añadió que arrebató excusas y obligó a legislar a las y los morenistas y que “temen a una mujer combativa forjada en la injusticia; prefieren silenciar las voces incómodas antes de rendir cuentas”. Dijo estar “por encima mezquinos intereses y pactos cupulares”, criticó a quien a relevó (Carlos Ramos Montemayor) y dijo “a quienes orquestaron esto”:

“Celebren su pequeña victoria, pero no es mi derrota, es su descrédito. El pueblo ve y sabe quién lucha por él y quién juga política vieja”. Les preguntó dónde quedó su compromiso con las mujeres y remató “¿en un comunicado, en una foto?”

Les dijo también:

“Hoy renazco con más fuerza, renace la diputada combativa; no me suplantarán ni me van a callar; me debo a Morena, pero también a mi distrito y a ciudadanos que exigen justicia”. Arengó:

“Mujeres violentadas: no se callen y no se dejen; como dijo Malala (Yousafzai, Premio Nobel de la Paz en 2017): alzamos la voz no para gritar, sino para que nos escuchen”.

Agregó que quizá le quiten el cargo, “pero me dan un megáfono, alzaré la voz con más razones y más testigos”.

Concluyó con “a la gente de lucha y la gente buena, les digo que no es el fin, pues no hay nada más peligroso que una mujer a la que intentan callar y se levanta y yo me he levantado”.

Cerró con un “Feliz Navidad”.

