El desfile ‘La Magia de Santa’ iluminará Irapuato este domingo

Más de 28 carros alegóricos y 3 mil artistas darán el banderazo oficial a la Navidad en Irapuato

Redacción Notus18 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- La cuarta edición del desfile ‘La Magia de Santa’ está lista para llenar de alegría las calles de Irapuato, este domingo 21 de diciembre en punto de las 7 de la noche, todas y todos podrán disfrutar de este hermoso recorrido lleno de luz y color.

Este año la temática es ‘La Fábrica de Santa’ y contará con más de 28 carros alegóricos monumentales, así como la participación de más de 3 mil artistas en escena con trajes espectaculares bailarines y personajes.

‘La Magia de Santa’ se convierte en el banderazo oficial de la Navidad y es organizado por ‘Llevando Magia y Sonrisas’ en coordinación con el Gobierno Municipal y tiene como objetivo unir a las familias, fomentar la paz y la sana convivencia.

El punto de salida es Calzada de los Chinacos esquina Héroes de Nacozari, el recorrido continua por las principales avenidas incluyendo; Lázaro Cárdenas, Guerrero, Revolución, para luego incorporarse a calle Ramón Corona, Manuel Doblado, Juventino Rosas, Díaz Ordaz y finalizar a la altura de Plaza Don Bosco.

Te recomendamos llegar con tiempo, respetar los cierres viales y evitar apartar lugares con muchas horas de anticipación para que todos podamos disfrutar de esta mágica tradición navideña.

El Gobierno Municipal a través de la dirección de Tránsito y Vialidad, implementará cierres de calles escalonados a partir de las 4 de la tarde.

La principal recomendación es llegar temprano, idealmente a partir de las 5:30 o 6:00 p.m., para asegurar un buen lugar, lo más importante, se pide a la ciudadanía que respeten las vallas y no invadan el carril de paso para garantizar la seguridad del espectáculo.

Así que prepara tu carta, para Santa Claus quien llegará en el último carro alegórico y estará saludando y recibiendo la carta de todas y todos los asistentes.

