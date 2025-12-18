Caen 11 extorsionadores del bajío; Fiscalía desarticula células criminares

Dejaban notas extorsivas y recurrían al uso de armas y llamadas para delinquir, sus víctimas eran habitantes de Irapuato, Celaya, Guanajuato y Salamanca

Guanajuato.- Derivado de investigaciones sólidas, trabajo de inteligencia y acciones operativas coordinadas, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró desarticular células criminales dedicadas al delito de extorsión, que operaban en los municipios de Irapuato, Salamanca, Celaya y Guanajuato capital, generando un impacto directo en la seguridad y tranquilidad de la población.

A través de una operación meticulosa y estratégica, agentes de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron acciones simultáneas que permitieron la detención de 11 personas, presuntamente vinculadas a una serie de hechos delictivos que afectaban el patrimonio y la integridad emocional de las víctimas.

Gracias al trabajo especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, se logró identificar el modus operandi de estos grupos delictivos, quienes recurrían a notas extorsivas y llamadas telefónicas intimidantes para infundir temor y obtener recursos económicos de manera ilícita.

El operativo incluyó cateos simultáneos en los cuatro municipios referidos, logrando la detención de:

REYNALDO “N”, BRAULIO RIVALDO “N”, ANDROS TADEO “N”, MARÍA FERNANDA “N”, DANIEL “N”, JOSÉ FERNANDO “N”, CRISTO JESÚS “N”, JOSUÉ RICARDO “N”, JOSÉ DE JESÚS “N”, SALVADOR ALEJANDRO “N” y MARÍA “N”.

Como resultado del trabajo ministerial, los imputados fueron vinculados a proceso penal por el delito de extorsión agravada y delitos contra la salud. De ellos, cuatro ya han recibido sentencia condenatoria, con penas de varios años de prisión, lo que representa un resultado contundente en el combate a este delito de alto impacto.

Adicionalmente, tres de los imputados enfrentan cargos por la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, fortaleciendo las investigaciones y la acción penal en su contra.

Durante los cateos se logró el aseguramiento de indicios relevantes, entre los que se encuentran motocicletas, notas extorsivas físicas, equipos telefónicos y armas de fuego, elementos clave para la integración de las carpetas de investigación y el fortalecimiento de los procesos judiciales.

