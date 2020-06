“Lamentablemente la mayoría de los huanimarenses se niegan a usar cubrebocas y a seguir las indicaciones”

Huanímaro, Guanajuato.- Rodrigo Martínez promotor del Hospital Comunitario contó que están trabajando en el jardín principal de Huanímaro pues es el lugar donde transitan más personas caminando y en vehículo.

“Estamos trabajando para identificar cualquier síntoma o temperatura elevada en la población” externó

Si alguien tiene algún síntoma inmediatamente se traslada al hospital para que le hagan los estudios necesarios.

“Lamentablemente la mayoría de los huanimarenses se niegan a portar el cubrebocas y a seguir las indicaciones, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo lo mejor posible, es importante que la ciudadanía se cuide” mencionó.

Rodrigo comentó que hasta la fecha solo se mantienen los casos que están en el portal de Guanajuato, pero existen 2 casos más en investigación.

“Hago hincapié en la población si no tienen motivo de salir quédense en casa, hay que usar cubrebocas, lavarnos nuestras manos constantemente, desinfectar el área donde estamos y no tocarnos ojos, nariz y boca, sobre todo tomar conciencia para no propagar este virus y que esto termine lo más pronto posible” concluyó.