La última jornada de la Liga de Expansión, “está que arde”

Irapuato, Guanajuato.- La última jornada de la Liga de expansión “esta que arde” dado que varios equipos están buscando el liderato en la tabla general, mientras que otros están aferrados a su última esperanza para tener un boleto a la fase final, por su parte el Club Irapuato defenderá el cuarto sitio que los Mineros buscaran arrebatarles el próximo viernes en Zacatecas.

El Cancún que busca afianzarse en la cima con un triunfo se enfrentará a los Leones Negros quienes requieren de un empate para garantizar su lugar en la liguilla; por su parte el Tampico Madero busca ganar su encuentro y esperar que el Cancún no gane para asumir el liderato del campeonato se medirá al Morelia que en las últimas jornadas ha retomado fuerzas y requiere de un empate para lograr su pase a la liguilla.

Por su parte los Potros de Hierro del Atalante con 27 puntos hasta ahora, aspira al subliderato de la tabla general al enfrentar a la Paz quien requiere de una victoria, de lo contrario se despedirá del torneo.

La Trinca Fresera busca permanecer en el cuarto puesto, lo que conseguirá con un empate en su próximo encuentro contra los Mineros de Zacatecas, lo que le dará la ventaja de recibir en casa el juego de vuelta, de la primera fase de la liguilla, sin embargo, los zacatecanos buscan el mismo objetivo el cual solo pueden conseguir con una victoria, desplazando al Irapuato al quinto puesto si esto sucediera.

Del sexto hasta el octavo lugar, son cinco los equipos que saldrán a la cancha en esta última jornada en búsqueda de los dos últimos boletos para la fase final, Tepatitlán que descansa y esta con un rosario en la mano para no quedar fuera; Leones Negros y Morelia que dependen directamente de ellos mientras que La Paz y Venados de Yucatán requieren una combinación de resultados para garantizar su lugar.

En fin, la última jornada de la Liga de Expansión contará con cinco encuentros candentes y dos de ellos Tapatío contra Dorados y Alebrijes contra Correcaminos ya no se juegan nada.