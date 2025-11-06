DIF impulsa vida independiente en jóvenes al resguardo del estado

Guanajuato.- En Guanajuato, las y los adolescentes que han crecido bajo el cuidado del Estado ahora cuentan con una oportunidad para construir su propio futuro a través del Programa de Vida Independiente, una estrategia impulsada por el DIF Estatal en coordinación con los sistemas municipales, que busca garantizarles un proceso de acompañamiento, formación y autonomía antes y después de cumplir la mayoría de edad.

De acuerdo con Alfonso Borja director del DIF Estatal dijo que, este programa forma parte de las acciones que se desarrollan para atender a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales que viven en casas hogar o centros de asistencia social. El objetivo es que, a lo largo de varios años previos a su egreso, las y los jóvenes puedan diseñar un proyecto personal que les permita integrarse plenamente a la sociedad y desarrollarse en condiciones de dignidad.

“Nos enfocamos a que las niñas, niños y adolescentes que viven en algún centro de asistencia tengan un esquema de varios años antes de cumplir los 18 años para poder generar una vida independiente que les permita florecer”, explicó Borja.

El programa contempla acompañamiento psicológico, orientación vocacional, capacitación para el empleo, educación financiera, y seguimiento personalizado una vez que los jóvenes egresan de los centros de cuidado. El propósito es que cada adolescente cuente con las herramientas necesarias para continuar sus estudios, conseguir un trabajo y mantener su estabilidad emocional y social.

Asimismo, el DIF Estatal trabaja de manera coordinada con la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes —dirigida por la maestra Teresa Palomino, para fortalecer los mecanismos de protección y atención integral. Esta colaboración ha permitido dar continuidad a los casos y asegurar que quienes dejan el sistema de protección no enfrenten un vacío institucional.

“El Estado asume el papel de la principal familia de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. Por eso, cuando egresan del sistema, seguimos arropándolos y acompañándolos para que no sientan una ruptura, sino una transición gradual hacia su vida adulta”, señaló Alfonso Borja.

Con este esfuerzo, Guanajuato se coloca a la vanguardia en el diseño de políticas públicas enfocadas en la autonomía progresiva de adolescentes bajo resguardo institucional, cerrando brechas y garantizando que cada joven egresado del sistema de asistencia social tenga una red de apoyo sólida y permanente.

“Estamos fortaleciendo poco a poco el programa para que lleguemos a resultados importantes que ellas y ellos perciban y que los protejan de manera permanente”, concluyó la funcionaria.

El proyecto de vida independiente no solo representa un cambio de paradigma en la atención social, sino también una oportunidad real para que las y los jóvenes que crecieron en el sistema de cuidado estatal puedan escribir su propia historia con esperanza y libertad.