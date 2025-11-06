¡Carlos Manzo vive en la lucha del pueblo!: paro total en Uruapan

El sector gasolinero, hospitales, restaurantes y empresas de transporte se suman al paro y marcha pacífica este viernes

Redacción Notus6 noviembre, 2025

Michoacán.- El viernes a partir de las 8 de la mañana comenzará un paro total en protesta por la muerte del alcalde Carlos Manzo de Uruapan. El sector gasolinero, restaurantes, cafeterías, grupos inmobiliarios, hospitales y empresas de transporte se unirán al paro y marcha pacífica con el lema ¡Carlos Manzo vive en la lucha del pueblo!

“Entendemos y solos conscientes del rol que tiene el Transporte público en la ciudad y con el fin de mostrar nuestro apoyo total y no afectar a la ciudadanía que hace uso del mismo, EL PARO DE ACTIVIDADES SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIAL”, confirmó la Sociedad Cooperativa ‘Tata Lázaro’ y transportes ‘Colectivos de Uruapan’.

El paro comenzará a las 8 de la mañana y la marcha partirá del Paseo Lázaro Cárdenas hacia el centro histórico con la consigna de exigir justicia, paz y seguridad en punto de las 10 de la mañana. Dentro del código de vestimenta, se invita a llevar ropa blanca o negra. Los participantes pretenden concluir el paro a las 5 de la tarde.

Juntas de Sanidad Vegetal de Uruapan, Café La Lucha, Agencia de viajes Combi Tours, AllFruits  Laboratorio Agrícola Diagnosis y grupo FHERDZ son algunos de los que se han solidarizado con la causa.

