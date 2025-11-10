La UG impulsa el emprendimiento con la primera edición de “Em-préndete” en Salamanca

Guanajuato, Gto.- La Universidad de Guanajuato (UG) lanza la primera edición de “Em-préndete”, un encuentro que promueve la innovación y emprendimiento en la región. El evento, realizado en la sede Salamanca, reunió a estudiantes, comunidad egresada, empleadores(as) y autoridades en un mismo espacio que busca transformar los proyectos en oportunidades reales.

Organizado por el grupo estudiantil AUGE, de la Licenciatura en Gestión Empresarial, “Em-préndete” ofrece conferencias magistrales y paneles que conectan a la comunidad universitaria con el mundo empresarial.

“Este es un espacio creado por y para estudiantes, que reafirma el papel de la UG como motor del desarrollo regional”, subrayó María Guadalupe Hernández Rodríguez, presidenta de AUGE.

En la inauguración participó, el Dr. Rogelio Costilla Salazar, Rector del Campus Irapuato-Salamanca, quien destacó el pertenecer a la División de Ingenierías abre la puerta a proyectos que combinan tecnología y estrategia, pues “La innovación surge cuando el pensamiento lógico se une con la visión humana y estratégica del gestor empresarial”.

De igual manera, el Lic. Luis Rafael González Negrete, Director de Desarrollo Estudiantil, llamó a las y los futuros gestores a no olvidar la responsabilidad social en su ejercicio profesional.

El evento también fue escenario para reconocer el liderazgo de tres mujeres que han impulsado esta iniciativa: la Dra. Griselda Maki Díaz, coordinadora del programa; la Mtra. Araceli Margarita Araiza Ortiz, asesora de AUGE y María Guadalupe Hernández Rodríguez, presidenta del grupo estudiantil.

Su visión fue celebrada por el Dr. Víctor Hugo Jiménez Arredondo, Director de la División de Ingenierías, y el Dr. Alfredo Zárate Flores, Director del Departamento de Arte y Empresa, quienes coincidieron en que la primera edición de “Em-préndete” marca un antes y un después en la formación de gestoras y gestores empresariales con mentalidad innovadora.