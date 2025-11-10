Encuentro UG: Juan Manuel Oliva y Gerardo Fernández Noroña

Guanajuato, Guanajuato.- El exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez y el senador morenista Gerardo Fernández Noroña son los dos más destacados invitados al Tercer Encuentro Nacional Estudiantil de Ciencia Política, que se realiza los días 11, 12 y 13 de noviembre, en el marco del 15 aniversario de la Licenciatura en Ciencia Política de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato (UG).

Y como parte de sus actividades, invitaron A Oliva Ramírez, integrante del grupo radical de derecha El Yunque. Dialogó este lunes con participantes en el Encuentro, con el tema “Dificultad en los procesos para la creación de nuevos partidos políticos” y narró su experiencia como promotor del fallido proyecto de creación del partido ultraconservador México Republicano.

Fernández Noroña participará el miércoles dentro de la actividad llamada “Tardes de café”. Tendrá como moderadores a la académica María Aidé Hernández García y al estudiante Manuel López Camarillo.

El encuentro estudiantil, convocado precisamente por las y los alumnos del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato será el marco para más de 80 ponencias y conferencias magistrales impartidas por académico(a)s de la UG, el Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), y The City University of the New York (CUNY).

La convocatoria es para las personas generadoras de investigación científica de las instituciones de educación superior y, por supuesto, estudiantes de todo el país.

Abordan temas como filosofía, transformación y cultura, mesas de diálogo sobre el uso de la inteligencia artificial en la ciencia política, populismo y presidencialismos, filosofía política, crimen organizado, política internacional contemporánea e inmigración, género y política.

De igual forma, sexualidad y transformación política, sistema electoral y de partidos, reforma al Poder Judicial en México, cultura política y participación ciudadana, congresos y procedimientos legislativos, opinión pública y comunicación política, entre otros.

Las conferencias magistrales serán impartidas por el Dr. Jeffrey Allen Weldon Uitti, del ITAM; el Dr. Rogelio Hernández Rodríguez, la Dra. Marisela Connelly y la Dra. Michiko Tanaka, del Colegio de México, y el Dr. Andrés Besserer, del CUNY.

Por parte de la UG, disertarán Lidia Ángeles García González, Elizabeth Cobilt Cruz, Fernando Barrientos del Monte, Oniel Francisco Díaz Jiménez, Ma. Aidé Hernández García, Francisco Javier Vallejo Saldaña, Miguel Vilches Hinojosa y Carlos Adrián Jiménez.

También participará de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Carla Luisa Escoffié y, del UIIM, la Dra. Yamilé Alvira Briñez y el Vicente González Hidalgo.

La modalidad del evento es presencial, con actividades en el Patio Jesuita (en el Edificio Central de la UG, pero se contará con la posibilidad de participaciones virtuales. En el marco de este evento, habrá también un concurso de ensayo.