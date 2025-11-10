Exponen maltrato animal en Pénjamo; envenenan y “machetean” caninos

Pénjamo, Guanajuato.- ‘Mascotas’, una página dedicada a la difusión de casos de maltrato animal en el país, difundió dos reportes de Pénjamo, en los que al parecer, dos caninos fueron envenenados y una perrita murió por lesiones provocadas con un machete. “El Gobierno de Pénjamo Guanajuato no tiene bienestar animal”, manifestó la página, señalando que aparentemente no hay apoyo por parte de las autoridades, aunque no se expusieron pruebas al respecto.

La página creada en 2024 por Luis Gutiérrez no dio más información sobre la zona exacta de los acontecimientos o alguna otra pauta, como la existencia de denuncias formales. ‘Mascotas’ expresó que ya se han reportado varios casos a la presidenta municipal y que se ha hecho caso omiso. Por lo que buscan visibilizar la crueldad animal en Pénjamo para que el gobierno estatal tome medidas, así lo dieron a conocer en las publicaciones.

Con etiquetas a Libia Dennise y Yozajamby Molina para asegurar que se respete la vida de las mascotas, la página pide justicia para quienes no tienen voz, e invita a los usuarios de Facebook para comentar en las publicaciones de la presidenta para incurrir en la ‘presión digital’.

Cabe destacar que, en agosto, un grupo de estudiantes universitarios amarraron pirotecnia a un gato durante sus supuestas prácticas de la carrera de criminología en EDUCEM. Ante la circulación de imágenes, tanto la universidad como el ayuntamiento condenaron el maltrato y tiempo después, se dio de baja a los responsables.