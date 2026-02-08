La Trinca toma forma: “Borita”Alcantar

Irapuato, Guanajuato.- El Club Deportivo Irapuato continúa afinando detalles rumbo al resto de la temporada y poco a poco comienza a mostrar la identidad que pretende su director técnico: un equipo agresivo, protagonista y con líderes dentro y fuera de la cancha.

En conferencia de prensa, el estratega fresero destacó la integración de los nuevos elementos que han llegado a fortalecer el plantel, entre ellos Castellanos, Edson Partida, Santillán así como el arribo del salvadoreño Steven, futbolistas que, aseguró, se encuentran en proceso de adaptación al sistema.

Se han agregado refuerzos que vienen a sumar y poco a poco vas encontrando la funcionalidad en cada uno de los elementos. Han llegado jugadores importantes y se han adaptado al estilo de juego que me gusta: un equipo agresivo, que propone tanto de local como de visitante, siempre yendo al frente, señaló.

El técnico subrayó que el grupo fue conformado de la mejor manera y que la competencia interna permitirá elevar el rendimiento colectivo conforme avance el torneo.

Uno de los nombres propios que resaltó después de la victoria contra la Jaiba Brava de Tampico Madero, fue el del defensa Elvis Sousa, a quien considera fundamental dentro de su esquema, especialmente tras el trabajo realizado para neutralizar a la ofensiva de Tampico Madero.

Es un jugador al que le tengo mucha confianza. Ya lo dirigí en Atlante y me representa muy bien dentro de la cancha y también afuera. Es un líder, afirmó.

Sin embargo, dejó claro que la responsabilidad no recae en un solo futbolista, pues presume contar con varios referentes en el vestidor.

No tengo uno, tengo como 11 o 12 líderes. Eso es lo importante, que varios hablan dentro y fuera de la cancha. Más que un equipo, tengo una familia, añadió.

Respecto al parón derivado de la reprogramación del encuentro anterior, el entrenador reconoció que pudo influir, pero destacó la actitud del plantel para mantener la intensidad.

Hicimos un compromiso. Entrenamos fuerte, hicimos futbol entre nosotros como si fuera un partido oficial. Me quedé muy contento con esa semana que descansamos, explicó.

Para el timonel, el esfuerzo se vio reflejado en el compromiso mostrado posteriormente en el terreno de juego.

El equipo se partió el alma, dejó todo: sudor, cuerpo y alma. Eso te deja tranquilo por el respaldo que tienen con el club y con la directiva, concluyó.

Con una plantilla que continúa ajustándose y refuerzos que comienzan a encajar en la idea futbolística, Irapuato apunta a consolidarse como un conjunto competitivo en las próximas jornadas.