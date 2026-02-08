Asesinan a hombre, en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Un hombre fue asesinado a tiros en la glorieta del bulevar Mariano Abasolo, en el municipio de Abasolo, tras ser atacado por un grupo armado cuando circulaba sobre una motocicleta, según versiones preliminares de autoridades y testigos.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima transitaba en su motocicleta por dicha glorieta cuando fue alcanzado por un comando armado que desde un vehículo en movimiento comenzó a efectuar disparos dejándolo gravemente herido en plena vía pública.

Testigos que se encontraban en la zona escucharon las detonaciones y de inmediato solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia y de seguridad al número de emergencias. Al lugar arribaron policías municipales y paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades acordonaron la escena del crimen para preservar los indicios y permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de recabar evidencias y abrir la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento no se ha identificado oficialmente a la víctima ni se tiene confirmación sobre el móvil del ataque. Tampoco hay detalles sobre la posible detención de los responsables, quienes lograron darse a la fuga tras los disparos.

La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar posibles líneas de investigación, en tanto que familiares y vecinos han exigido justicia por el crimen.