Asesinan a hombre, en Abasolo

El hecho se dio a unos pasos del parque lineal

Redacción Notus8 febrero, 2026

Abasolo, Guanajuato.- Un hombre fue asesinado a tiros en la glorieta del bulevar Mariano Abasolo, en el municipio de Abasolo, tras ser atacado por un grupo armado cuando circulaba sobre una motocicleta, según versiones preliminares de autoridades y testigos.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima transitaba en su motocicleta por dicha glorieta cuando fue alcanzado por un comando armado que desde un vehículo en movimiento comenzó a efectuar disparos dejándolo gravemente herido en plena vía pública.

Testigos que se encontraban en la zona escucharon las detonaciones y de inmediato solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia y de seguridad al número de emergencias. Al lugar arribaron policías municipales y paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades acordonaron la escena del crimen para preservar los indicios y permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de recabar evidencias y abrir la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento no se ha identificado oficialmente a la víctima ni se tiene confirmación sobre el móvil del ataque. Tampoco hay detalles sobre la posible detención de los responsables, quienes lograron darse a la fuga tras los disparos.

La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar posibles líneas de investigación, en tanto que familiares y vecinos han exigido justicia por el crimen.

Redacción Notus8 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información