La Trinca avanza a la semifinal tras empatar con Mineros

Irapuato, Guanajuato.- La Trinca avanzó a la semifinal de la liga de expansión tras empatar con tres goles a Mineros de Zacatecas en el marcador global de la serie.

La Trinca Fresera del Irapuato comenzó haciéndole sentir la localía a los Mineros y se lanzó al frente y en un centro surgió la primera jugada polémica del encuentro pues, este fue cortado por una mano del defensivo zacatecano, el árbitro atento a la jugada no marcó el penal lo que encrespó a la tribuna.

Al transcurrir de los minutos los mineros lograron asentarse en la cancha de León Chávez e igualaron las acciones tornándose un juego ríspido en media cancha.

Poco a poco los Mineros acorralaron a la Trinca y generaron varias jugadas de peligro pero ninguna logró hacer daño a la cabaña protegida por el “Gansito” Hernández.

Los locales a base de pelotazos intentaron bajar el agobio que los zacatecanos estaban ejerciendo,

Una de esos pelotazos el árbitro otorgó un tiro de esquina por el lado derecho a favor de la Trinca, el centro viajó por el área y fue rematado por Ventura Alvarado anotando el primer gol del encuentro.

Los Mineros, al verse necesitados de dos goles para poder avanzar, tomaron una actitud ofensiva desde el primer minuto pero la saga fresera detuvo los embates.

En una descolgada por la banda izquierda el tanque fresero mandó un centro al corazón del área y fue rematado por Juan Pablo “El Ronco” Rangel quien mandó la bola al fondo de la cabaña zacatecana.

Sin embargo, la reacción del equipo Minero no tardó en llegar y en un rebote Mauro Pérez. disparo y venció al Gansito Hernández al cual se le escurrió en balón entre las manos acortando la ventaja.

Los últimos minutos del encuentro fueron vibrantes con un Zacatecas volcado al frente y una saga fresera batiéndose en serio para evitar el gol zacatecano, el árbitro añadió 6 agónicos minutos, pero en un cabezazo Mauro Pérez empató el encuentro pero al final el árbitro silbó el fin y la Trinca avanzó a la semifinal.