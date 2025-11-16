Ataque armado en Pénjamo deja una mujer muerta y un hombre gravemente herido

Pénjamo, Guanajuato.- Una mujer perdió la vida y un hombre resultó gravemente herido luego de ser atacados a balazos la tarde del sábado en la colonia San Miguel, en la cabecera municipal de Pénjamo.

El ataque ocurrió sobre la calle Durango, donde, según los primeros reportes, sujetos armados arribaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra las dos personas para después huir con rumbo desconocido.

Tras el reporte ciudadano, elementos de Seguridad Pública y paramédicos se trasladaron al sitio. Al llegar, encontraron a la mujer con heridas de extrema gravedad. Fue estabilizada y trasladada al Hospital General de

Pénjamo, pero pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después.

En tanto, el hombre lesionado fue auxiliado inicialmente por vecinos, quienes lo trasladaron por medios particulares a bordo de una motocicleta al mismo hospital, donde su estado de salud se reporta como delicado.

La zona quedó acordonada y bajo resguardo de corporaciones de los tres niveles de gobierno, mientras peritos realizaban la recolección de casquillos e indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.